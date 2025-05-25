Світоліна отримала наступну суперницю на Ролан Гаррос
Еліна Світоліна
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Еліна Світоліна (13) дізналася суперницю по другому колу Ролан Гаррос. Нею стала угорська тенісистка Анна Бондар (87).
Бондар у своєму стартовому матчі грунтового мейджора за 2 години 10 хвилин обіграла 37-річну німкеню Лауру Зігмунд (97) з рахунком 7:6(2), 6:3.
Roland Garros – Grand Slam
Париж, Франція, ґрунт
Призовий фонд: €28,176,000
Перше коло, 25 травня
Анна Бондар (Угорщина) – Лаура Зігмунд (Німеччина) 7:6(2), 6:3
Світоліна та Бондар раніше не зустрічалися. Поєдинок між ними відбудеться у середу, 28 травня.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна впевнено стартувала на Ролан Гаррос 2025, розгромивши представницю Туреччини Зейнеп Сонмез (76).
25 травня на корти Парижа вийдуть українки Марта Костюк, Даяна Ястремська та Анастасія Соболєва.