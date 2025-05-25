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Світоліна отримала наступну суперницю на Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 25 травня 2025, 14:32
Світоліна отримала наступну суперницю на Ролан Гаррос
Еліна Світоліна
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Еліна Світоліна (13) дізналася суперницю по другому колу Ролан Гаррос. Нею стала угорська тенісистка Анна Бондар (87).

Бондар у своєму стартовому матчі грунтового мейджора за 2 години 10 хвилин обіграла 37-річну німкеню Лауру Зігмунд (97) з рахунком 7:6(2), 6:3.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, ґрунт
Призовий фонд: €28,176,000
Перше коло, 25 травня

Анна Бондар (Угорщина) Лаура Зігмунд (Німеччина) 7:6(2), 6:3

Світоліна та Бондар раніше не зустрічалися. Поєдинок між ними відбудеться у середу, 28 травня.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна впевнено стартувала на Ролан Гаррос 2025, розгромивши представницю Туреччини Зейнеп Сонмез (76).

25 травня на корти Парижа вийдуть українки Марта Костюк, Даяна Ястремська та Анастасія Соболєва.

Еліна Світоліна Ролан Гаррос 2025

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