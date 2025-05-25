Світоліна отримала наступну суперницю на Ролан Гаррос

Еліна Світоліна (13) дізналася суперницю по другому колу Ролан Гаррос. Нею стала угорська тенісистка Анна Бондар (87).

Бондар у своєму стартовому матчі грунтового мейджора за 2 години 10 хвилин обіграла 37-річну німкеню Лауру Зігмунд (97) з рахунком 7:6(2), 6:3.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Призовий фонд: €28,176,000

Перше коло, 25 травня

Анна Бондар (Угорщина) – Лаура Зігмунд (Німеччина) 7:6(2), 6:3

Світоліна та Бондар раніше не зустрічалися. Поєдинок між ними відбудеться у середу, 28 травня.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна впевнено стартувала на Ролан Гаррос 2025, розгромивши представницю Туреччини Зейнеп Сонмез (76).

25 травня на корти Парижа вийдуть українки Марта Костюк, Даяна Ястремська та Анастасія Соболєва.