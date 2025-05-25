Юлія Стародубцева: Зараз думаю, який подарунок купити Кирсті

Українка не без частки везіння потрапила одночасно в основну сітку одиночки та пар: це везіння звуть Сорана.

Незважаючи на приємну новину – Юлія Стародубцева таки потрапила в основну сітку Roland Garros 2025 у статусі "лакі-лузера" – на обличчі й в голосі білявки читалась не ейфорія, а зосередженість. Вона вже подумки у матчі першого кола, який відбудеться в понеділок.

– Юліє, у тебе голос більше сумний, ніж радісний...

– Дуже дивні відчуття. Місяць стояти другою у списку на вхід до основи і не потрапити – це вже було важко. Потім ще й програти фінал кваліфікації, будучи першою сіяною… Здавалося, прикріше не буває. А потім – жеребкування "лакі-лузерів". І знову – мене витягнули другою! Першою потрапила Таунсенд. Чесно, я вже майже змирилася. Сьогодні їхала на корти, думаючи: що я там буду робити?.. Не вірила вже ні в що.

І тут – новина ще до обіду: Сорана Кирстя знялася! Я, звісно, щиро бажаю їй якнайшвидше відновитися. Але водночас – дякую їй за цей шанс.

Більше того – вона знялась і з парного розряду, де я теж стояла першою в альтернативі! Ну цікаво ж, правда? Стояти всюди однією ногою в основі… І от тепер – головне не втратити цей шанс.

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– А ти була присутня під час жеребкування?

– Ні, я просто отримала повідомлення, що стою другою в «ауті». Ну, другою – то другою. Ех...

– Як усе може змінитися за один день. Дозволю собі припустити, що жалітись на жереб першого кола – кваліфаєрку Тамару Корпач – ти не станеш?

– Скажімо так: легко точно не буде, бо в основній сітці взагалі немає слабких суперниць. А ще – вона буде вдвічі небезпечнішою, бо ми обидві прийшли з кваліфікації, і кожна з нас має реальний шанс пробитися до другого кола. Боротьба буде запекла. А боротися вона вміє...

Ігор Грачов, спеціально з Парижа для Чемпіона