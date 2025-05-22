Снігур і Стародубцева вийдуть на корти Ролан Гаррос 22 травня: визначився час

Юлія Стародубцева і Дар'я Снігур 22 травня проведуть матчі півфіналу кваліфікації Ролан Гаррос. Ці ігри повинні були відбутися напередодні, але через дощ Стародубцева свій поєдинок не дограла, а Снігур не виходила на корт взагалі.

Стародубцева (86), посіяна під першим номером, закінчить матч із Тамарою Зіданшек (154, Словенія). Гра поновиться за рахунку 3:6, 6:2, 3:2 на користь українки.

Снігур (151) зіграє проти дев'ятої сіяної аргентинки Солани Сьєрри (112, Аргентина).

Розклад матчів українок на Ролан Гаррос на 22 травня

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €28,176,000

Півфінал кваліфікації

11:00. Дар'я Снігур (Україна) – Солана Сьєрра (Аргентина), корт Court 3, 1-м запуском.