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Снігур і Стародубцева вийдуть на корти Ролан Гаррос 22 травня: визначився час

Станіслав Матусевич — 22 травня 2025, 08:15
Снігур і Стародубцева вийдуть на корти Ролан Гаррос 22 травня: визначився час
Дар'я Снігур
Instagram Дар'ї Снігур

Юлія Стародубцева і Дар'я Снігур 22 травня проведуть матчі півфіналу кваліфікації Ролан Гаррос. Ці ігри повинні були відбутися напередодні, але через дощ Стародубцева свій поєдинок не дограла, а Снігур не виходила на корт взагалі.

Стародубцева (86), посіяна під першим номером, закінчить матч із Тамарою Зіданшек (154, Словенія). Гра поновиться за рахунку 3:6, 6:2, 3:2 на користь українки.

Снігур (151) зіграє проти дев'ятої сіяної аргентинки Солани Сьєрри (112, Аргентина).

Розклад матчів українок на Ролан Гаррос на 22 травня

Roland Garros – Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €28,176,000
Півфінал кваліфікації

11:00. Дар'я Снігур (Україна) – Солана Сьєрра (Аргентина), корт Court 3, 1-м запуском.

12:30*. Юлія Стародубцева (Україна) – Тамара Зіданшек (Словенія), корт Court 2, 2-м запуском, після матчу Попко – Галан.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом.

Нагадаємо, що Анастасія Соболєва виграла свій матч півфіналу кваліфікації Ролан Гаррос у француженки Жулі Бельгравер.

Ролан Гаррос Юлія Стародубцева Дар'я Снігур

Юлія Стародубцева

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