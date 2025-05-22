Снігур і Стародубцева вийдуть на корти Ролан Гаррос 22 травня: визначився час
Юлія Стародубцева і Дар'я Снігур 22 травня проведуть матчі півфіналу кваліфікації Ролан Гаррос. Ці ігри повинні були відбутися напередодні, але через дощ Стародубцева свій поєдинок не дограла, а Снігур не виходила на корт взагалі.
Стародубцева (86), посіяна під першим номером, закінчить матч із Тамарою Зіданшек (154, Словенія). Гра поновиться за рахунку 3:6, 6:2, 3:2 на користь українки.
Снігур (151) зіграє проти дев'ятої сіяної аргентинки Солани Сьєрри (112, Аргентина).
Розклад матчів українок на Ролан Гаррос на 22 травня
11:00. Дар'я Снігур (Україна) – Солана Сьєрра (Аргентина), корт Court 3, 1-м запуском.
12:30*. Юлія Стародубцева (Україна) – Тамара Зіданшек (Словенія), корт Court 2, 2-м запуском, після матчу Попко – Галан.
* Орієнтовний час початку матчу за Києвом.
Нагадаємо, що Анастасія Соболєва виграла свій матч півфіналу кваліфікації Ролан Гаррос у француженки Жулі Бельгравер.