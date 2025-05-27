Швьонтек встановила рекорд серед діючих тенісисток на Ролан Гаррос

Чотириразова чемпіонка Ролан Гаррос, експерша ракетка світу полька Іга Швьонтек стала найкращою з діючих тенісисток за кількістю матчей, виграних в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції. Вона здобула перемоги у 36 поєдинках у Парижі.

Про це повідомляє статистичний портал OptaAce.

Напередодні Швьонтек у першому колі Ролан Гаррос обіграла словачку Ребекку Шрамкову з рахунком 6:3, 6:3 і на одну перемогу випередила американку Слоан Стівенс.

Цікаво, що третю позицію в цьому списку ділить Еліна Світоліна. Українка разом із чешкою Петрою Квітовою мають по 30 виграних матчів на французькому мейджорі.

Швьонтек у наступному матчі зустрінеться з британкою Еммою Радукану, яку обігрувала у всіх попередніх чотирьох очних поєдинках.

Еліна Світоліна розгромила туркеню Зейнеп Сонмез у першому колі Ролан Гаррос і надалі зіграє проти угорки Анни Бондар.