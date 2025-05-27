Світоліна та ще четверо українок зіграють на Ролан Гаррос 28 травня: відомий час

Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна і Людмила Кіченок 28 травня проведуть свої чергові матчі на Ролан Гаррос 2025.

Світоліна (14) зустрінеться у другому колі одиночного розряду з Анною Бондар (82, Угорщина).

Ястремська (48) проведе поєдинок проти дванадцятої ракетки світу Діани Шнайдер (-).

Стародубцева (81) зіграє з іншою росіянкою, Анастасією Потаповою (37).

Калініна з китаянкою Сюй Іфань у першому колі парного турніру протистоятимуть 14 сіяному дуету Тімеа Бабош (Угорщина)/Луїза Стефані (Бразилія).

Восьмі сіяні Кіченок та американка Софія Кенін зустрінуться з парою Мая Джойнт (Австралія)/Оксана Калашникова (Грузія).

Розклад матчів українок на Ролан Гаррос на 28 травня

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €28,176,000

Друге коло одиночного розряду

14:00*. Еліна Світоліна (Україна) – Анна Бондар (Угорщина), корт Simonne-Mathieu, 2-м запуском, після матчу Музетті – Галан.

14:00*. Юлія Стародубцева (Україна) – Анастасія Потапова (-), корт Court 12, 2-м запуском, після матчу Черундоло – Меджедович.

17:30*. Даяна Ястремська (Україна) – Діана Шнайдер (-), корт Court 14, 4-м запуском, після матчу Фучович – Пол.

Перше коло парного розряду

12:00*. Ангеліна Калініна (Україна)/Сюй Іфань (Китай) – Тімеа Бабош (Угорщина)/Луїза Стефані (Бразилія), корт Court 9, 1-м запуском.

13:30*. Людмила Кіченок (Україна)/Софія Кенін (США) – Мая Джойнт (Австралія)/Оксана Калашникова (Грузія), корт Court 5, 2-м запуском, після матчу Букша/Морателлі – Александрова/Стернс.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, що напередодні Ангеліна Калініна вийшла у друге коло одиночного розряду Ролан Гаррос, розгромивши вірменку Еліну Аванесян.

Юлія Стародубцева разом із чешкою Анастасією Децюк пройшли перший раунд парного розряду, обігравши француженок Емелін Дартрон/Тіанцоа Ракотоманга Ражаона.