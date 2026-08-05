Світоліна і Костюк 6 серпня зіграють матчі третього кола турніру в Торонто
Еліна Світоліна (9) і Марта Костюк (11) 6 серпня проведуть матчі третього кола на турнірі серії WTA 1000 у Торонто.
Світоліна зустрінеться з ексросіянкою, яка нині представляє Австрію, Анастасією Потаповою (27).
Едина очна зустріч між тенісистками відбулася у 2022 році на турнірі у Монтерреї, українка перемогла у двох сетах.
Костюк зіграє проти американки Медісон Кіз (23).
Суперниці провели між собою два матчі. Обидва відбулися на Вімблдоні у 2023 та 2024 роках, Кіз здобула дві перемоги.
Оскільки різниця в часі між Києвом і Торонто складає 7 годин, поєдинок Світоліної розпочнеться, коли в Україні вже настане 7 серпня.
Розклад матчів українок в Торонто на 6 серпня
* Орієнтовний час початку матчу за Києвом
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Нагадаємо, що напередодні у матчах другого кола в Торонто Еліна Світоліна дотиснула іспанку Джессіку Бузас Манейро (63), а Марта Костюк обіграла канадійку Кетрін Себов (229).