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Світоліна і Костюк 6 серпня зіграють матчі третього кола турніру в Торонто

Станіслав Матусевич — 5 серпня 2026, 23:45
Світоліна і Костюк 6 серпня зіграють матчі третього кола турніру в Торонто
Еліна Світоліна
Getty images

Еліна Світоліна (9) і Марта Костюк (11) 6 серпня проведуть матчі третього кола на турнірі серії WTA 1000 у Торонто.

Світоліна зустрінеться з ексросіянкою, яка нині представляє Австрію, Анастасією Потаповою (27).

Едина очна зустріч між тенісистками відбулася у 2022 році на турнірі у Монтерреї, українка перемогла у двох сетах.

Костюк зіграє проти американки Медісон Кіз (23).

Суперниці провели між собою два матчі. Обидва відбулися на Вімблдоні у 2023 та 2024 роках, Кіз здобула дві перемоги.

Оскільки різниця в часі між Києвом і Торонто складає 7 годин, поєдинок Світоліної розпочнеться, коли в Україні вже настане 7 серпня.

Розклад матчів українок в Торонто на 6 серпня

National Bank Open presented by Rogers – WTA 1000
Торонто, Канада, хард
Призовий фонд: $7,433,076
Третє коло
21:00*. Марта Костюк (Україна) – Медісон Кіз (США), корт Grandstand, 3-м запуском, після матчу Калінская – Шнайдер
02:00*. Еліна Світоліна (Україна) – Анастасія Потапова (Австрія), корт Grandstand, 5-м запуском, після матчу Бартункова – Анісімова.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

Дивитися онлайн матчі в Україні можна на каналі Setanta Sports+ та ОТТ-платформі Setanta Sports.

Нагадаємо, що напередодні у матчах другого кола в Торонто Еліна Світоліна дотиснула іспанку Джессіку Бузас Манейро (63), а Марта Костюк обіграла канадійку Кетрін Себов (229).

Марта Костюк Еліна Світоліна Торонто

Еліна Світоліна

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