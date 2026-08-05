Світоліна зустрінеться з ексросіянкою в наступному матчі у Торонто

Еліна Світоліна (9) зіграє проти ексросіянки, а нині представниці Австрії Анастасії Потапової (27) у третьому колі турніру серії WTA 1000 в Торонто.

Потапова у другому раунді впевнено перемогла румунку Єлену Габріелу Русе з рахунком 6:4, 6:2.

National Bank Open presented by Rogers – WTA 1000

Торонто, Канада, хард

Призовий фонд: $7,433,076

Друге коло, 4 серпня

Анастасія Потапова (Австрія) – Єлена Габріела Русе (Румунія) 6:4, 6:2

Світоліна і Потапова раніше зустрічалися один раз. У 2021 році в мексиканському Монтерреї легку перемогу здобула українка. У Торонто їхній матч відбудеться 6 серпня.

Нагадаємо, що у другому колі канадського "тисячника" Еліна Світоліна здолала іспанку Джессіку Бузас Манейро (63).