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Світоліна зустрінеться з ексросіянкою в наступному матчі у Торонто

Станіслав Матусевич — 5 серпня 2026, 00:07
Світоліна зустрінеться з ексросіянкою в наступному матчі у Торонто
Еліна Світоліна
Getty Images

Еліна Світоліна (9) зіграє проти ексросіянки, а нині представниці Австрії Анастасії Потапової (27) у третьому колі турніру серії WTA 1000 в Торонто.

Потапова у другому раунді впевнено перемогла румунку Єлену Габріелу Русе з рахунком 6:4, 6:2.

National Bank Open presented by Rogers – WTA 1000
Торонто, Канада, хард
Призовий фонд: $7,433,076
Друге коло, 4 серпня

Анастасія Потапова (Австрія) – Єлена Габріела Русе (Румунія) 6:4, 6:2

Світоліна і Потапова раніше зустрічалися один раз. У 2021 році в мексиканському Монтерреї легку перемогу здобула українка. У Торонто їхній матч відбудеться 6 серпня.

Нагадаємо, що у другому колі канадського "тисячника" Еліна Світоліна здолала іспанку Джессіку Бузас Манейро (63).

Еліна Світоліна Торонто Анастасія Потапова

Еліна Світоліна

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