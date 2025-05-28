Три українки вийдуть на корти Ролан Гаррос 29 травня: визначився час

Ангеліна Калініна, а також Надія Кіченок і Даяна Ястремська 29 травня проведуть чергові матчі на Ролан Гаррос 2025.

Калініна (113) зустрінеться у другому колі одиночного розряду з Луа Буассон (361, Франція).

Кіченок та Ястремська у парі протистоятимуть дуету Камілла Рахімова (-)/Анна Шишкова (Чехія).

Розклад матчів українок на Ролан Гаррос на 29 травня

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €28,176,000

Друге коло одиночного розряду

16:00*. Ангеліна Калініна (Україна) – Луа Буассон (Франція), корт Court 7, 3-м запуском, після матчу Рубльов – Волтон.

Перше коло парного розряду

15:00*. Надія Кіченок/Даяна Ястремська (Україна) – Камілла Рахімова (-)/Анна Шишкова (Чехія), корт Court 4, 3-м запуском, після матчу Бехар/Фліген – Ніс/Роже-Васслен.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, що напередодні у друге коло одиночного турніру Ролан Гаррос вийшли Еліна Світоліна та Юлія Стародубцева.