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Стільки перемог ще не було: підсумовуємо виступ українських тенісисток на Ролан Гаррос

Ігор Грачов — 8 червня 2025, 14:00
Getty images
Стільки перемог ще не було: підсумовуємо виступ українських тенісисток на Ролан Гаррос

Почнемо з того, що в основній сітці стартували шість українок, а це, по суті, майже наш максимум в історії турніру. Більше було тільки двічі: у 2007 і 2008 роках, коли Україну представляли сім гравців.

Підсилення до квартету залізної основи прийшло з кваліфікації: яку спочатку виграла дебютантка мейджорів Анастасія Соболєва, а потім Юлія Стародубцева вперше відчула солодкий смак статусу "лакі-лузера".

Ще одне дивовижне спостереження: п'ять (!) з шести українок встановили чи повторили свій найкращий виступ на РГ. Дивиться самі: програш у першому колі основи Соболєвої – "персонал бест" на мейджорах; друге коло Калініної із гіркуватим ковтком від ще невідомої Лоїс Буассон – повторення найкращого виступу на РГ; третє коло Ястремської – повторення найкращого виступу на РГ.

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І, звісно, неймовірний виступ Еліни Світоліної. Теж "персонал бест" на РГ, проте з позначкою "чвертьфіналістка". До речі, її 13 вихід у топ-8 на Гренд Слем.

Додамо сюди друге коло кваліфікації негрунтовички Дар’ї Снігур (теж повторення власного рекорду у Парижі) і можна констатувати, що збій матриці стався лише у Марти Костюк (виліт у першому колі). Тобто, ще раз – шість із семи українок виступили на РГ-2025 так, як ніколи краще!

Не дивно, що за кількістю переможних матчів – а їх було дев'ять – цей РГ став найуспішнішим для українців в історіїї.

Найбільша кількість виграшів українців на кожному з GS:

  • AO : 14 (2024)
  • RG : 9 new (2025)
  • W : 11 (2023)
  • US : 11 (2016)

Проте, цей РГ кращий тільки зі статистичного погляду. Як відомо, півфінал (1993) та фінал (1999) – найкращі показники українців на турнірі. Орієнтир встановив легендарний Андрій Медведєв.

Всі українці (21+1), які перемагали в основі Ролан Гаррос під українським прапором

  • Еліна Світоліна /33
  • Андрій Медведєв /25*+3
  • Леся Цуренко /10
  • Сергій Стаховський /7
  • Олександр Долгополов /6
  • Катерина Бондаренко /5
  • Юлія Вакуленко /4
  • Марта Костюк /4
  • Даяна Ястремська /4
  • Альона Бондаренко /3
  • Ангеліна Калініна /3
  • Катерина Байндл /2
  • Вікторія Кутузова /2
  • Тетяна Перебийніс /2
  • Юлія Стародубцева /2
  • Олена Татаркова /2
  • Юліана Федак /2
  • Олена Брюховець /1*+4
  • Марія Коритцева /1
  • Дмитро Поляков /1
  • Ольга Савчук /1

*Три з вказаних перемог Медведєвa здобутi на RG-1992 під прапором СНД; Олена Брюховець здобула чотири перемоги під прапорами СРСР (2) та СНД (2), як і Наталія Медведєва (4+1).

Нагадаємо, що вперше прапор незалежної України на мейджорах дебютував на АО-1993.

З того часу 21 представник України здобув 120 перемог на Roland Garros: 81 – у жінок + 39 – у чоловіків). Якщо ж брати загальний залік, коли українці виступали у складі СРСР та СНД, то цифри такі: 22: 131 = 89 + 42.

Топ українців за кількістю перемог в основі Grand Slam

  1. Еліна Світоліна /106 (+1)
  2. Андрій Медведєв /60+3
  3. Леся Цуренко /38
  4. Олександр Долгополов /34
  5. Катерина Бондаренко /29
  6. Марта Костюк /27
  7. Альона Бондаренко /26
  8. Сергій Стаховський /24
  9. Даяна Ястремська /22
  10. Тетяна Перебийнис /12
  11. Юлія Вакуленко /12

     ... Наталія Медведєва /10+8

На логічне запитання, а що це за "+1" у Світоліної, то відповідь ми давали, навіть окремим матеріалом, але ще раз проговоримо: це технічна перемога (над Катериною Козловою, до речі), яка не йде в основний залік тенісних організацій, але не забувається статистиками.

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Цікаво, що у загальному реєстрі перемог на ВШ Світоліна залишила за спиною таких зірок, як Наталі Тозья (101), Патті Шнідер (101), Маргарет Корт (102), Франческа Ск’явоне (105) та Наташа Звєрєва (105) і входить у топ-40 світу за цим показником.

Наступна зупинка "Великого шолома" – трав’яний Вімблдон, основна сітка якого стартує в понеділок, 30 червня 2025, а кваліфікація почнеться з 25 червня. І там нас повинна порадувати довгоочікуваним дебютом на мейджорах ще одна українка, Олександра Олійникова.

Ігор ГРАЧОВ, для Чемпiона з Парижа

Grand Slam WTA Ангеліна Калініна Марта Костюк Еліна Світоліна Даяна Ястремська Юлія Стародубцева Олександра Олійникова Дар'я Снігур Ролан Гаррос 2025