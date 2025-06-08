Стільки перемог ще не було: підсумовуємо виступ українських тенісисток на Ролан Гаррос

Почнемо з того, що в основній сітці стартували шість українок, а це, по суті, майже наш максимум в історії турніру. Більше було тільки двічі: у 2007 і 2008 роках, коли Україну представляли сім гравців.

Підсилення до квартету залізної основи прийшло з кваліфікації: яку спочатку виграла дебютантка мейджорів Анастасія Соболєва, а потім Юлія Стародубцева вперше відчула солодкий смак статусу "лакі-лузера".

Ще одне дивовижне спостереження: п'ять (!) з шести українок встановили чи повторили свій найкращий виступ на РГ. Дивиться самі: програш у першому колі основи Соболєвої – "персонал бест" на мейджорах; друге коло Калініної із гіркуватим ковтком від ще невідомої Лоїс Буассон – повторення найкращого виступу на РГ; третє коло Ястремської – повторення найкращого виступу на РГ.

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І, звісно, неймовірний виступ Еліни Світоліної. Теж "персонал бест" на РГ, проте з позначкою "чвертьфіналістка". До речі, її 13 вихід у топ-8 на Гренд Слем.

Додамо сюди друге коло кваліфікації негрунтовички Дар’ї Снігур (теж повторення власного рекорду у Парижі) і можна констатувати, що збій матриці стався лише у Марти Костюк (виліт у першому колі). Тобто, ще раз – шість із семи українок виступили на РГ-2025 так, як ніколи краще!

Не дивно, що за кількістю переможних матчів – а їх було дев'ять – цей РГ став найуспішнішим для українців в історіїї.

Найбільша кількість виграшів українців на кожному з GS:

AO : 14 (2024)

RG : 9 new (2025)

W : 11 (2023)

US : 11 (2016)

Проте, цей РГ кращий тільки зі статистичного погляду. Як відомо, півфінал (1993) та фінал (1999) – найкращі показники українців на турнірі. Орієнтир встановив легендарний Андрій Медведєв.

Всі українці (21+1), які перемагали в основі Ролан Гаррос під українським прапором

Еліна Світоліна /33

Андрій Медведєв /25*+3

Леся Цуренко /10

Сергій Стаховський /7

Олександр Долгополов /6

Катерина Бондаренко /5

Юлія Вакуленко / 4

Марта Костюк /4

Даяна Ястремська /4

Альона Бондаренко /3

Ангеліна Калініна / 3

Катерина Байндл /2

В і ктор і я Кутузова /2

Тетяна Перебийніс /2

Юлія Стародубцева /2

Олена Татаркова /2

Юліана Федак / 2

Олена Брюховец ь /1 * +4

Марія Коритцева / 1

Дмитро Поляков / 1

Ольга Савчук / 1

*Три з вказаних перемог Медведєвa здобутi на RG-1992 під прапором СНД; Олена Брюховець здобула чотири перемоги під прапорами СРСР (2) та СНД (2), як і Наталія Медведєва (4+1).

Нагадаємо, що вперше прапор незалежної України на мейджорах дебютував на АО-1993.

З того часу 21 представник України здобув 120 перемог на Roland Garros: 81 – у жінок + 39 – у чоловіків). Якщо ж брати загальний залік, коли українці виступали у складі СРСР та СНД, то цифри такі: 22: 131 = 89 + 42.

Топ українців за кількістю перемог в основі Grand Slam

Еліна Світоліна / 106 (+1) Андрій Медведєв /6 0+ 3 Леся Цуренко / 38 Олександр Долгополов /34 Катерина Бондаренко /2 9 Марта Костюк / 27 Альона Бондаренко /26 Сергій Стаховський /24 Даяна Ястремська /22 Тетяна Перебийнис /12 Юлія Вакуленко /12

... Наталія Медведєва /10+8

На логічне запитання, а що це за "+1" у Світоліної, то відповідь ми давали, навіть окремим матеріалом, але ще раз проговоримо: це технічна перемога (над Катериною Козловою, до речі), яка не йде в основний залік тенісних організацій, але не забувається статистиками.

Цікаво, що у загальному реєстрі перемог на ВШ Світоліна залишила за спиною таких зірок, як Наталі Тозья (101), Патті Шнідер (101), Маргарет Корт (102), Франческа Ск’явоне (105) та Наташа Звєрєва (105) і входить у топ-40 світу за цим показником.

Наступна зупинка "Великого шолома" – трав’яний Вімблдон, основна сітка якого стартує в понеділок, 30 червня 2025, а кваліфікація почнеться з 25 червня. І там нас повинна порадувати довгоочікуваним дебютом на мейджорах ще одна українка, Олександра Олійникова.

Ігор ГРАЧОВ, для Чемпiона з Парижа