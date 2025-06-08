Стільки перемог ще не було: підсумовуємо виступ українських тенісисток на Ролан Гаррос
Почнемо з того, що в основній сітці стартували шість українок, а це, по суті, майже наш максимум в історії турніру. Більше було тільки двічі: у 2007 і 2008 роках, коли Україну представляли сім гравців.
Підсилення до квартету залізної основи прийшло з кваліфікації: яку спочатку виграла дебютантка мейджорів Анастасія Соболєва, а потім Юлія Стародубцева вперше відчула солодкий смак статусу "лакі-лузера".
Ще одне дивовижне спостереження: п'ять (!) з шести українок встановили чи повторили свій найкращий виступ на РГ. Дивиться самі: програш у першому колі основи Соболєвої – "персонал бест" на мейджорах; друге коло Калініної із гіркуватим ковтком від ще невідомої Лоїс Буассон – повторення найкращого виступу на РГ; третє коло Ястремської – повторення найкращого виступу на РГ.
І, звісно, неймовірний виступ Еліни Світоліної. Теж "персонал бест" на РГ, проте з позначкою "чвертьфіналістка". До речі, її 13 вихід у топ-8 на Гренд Слем.
Додамо сюди друге коло кваліфікації негрунтовички Дар’ї Снігур (теж повторення власного рекорду у Парижі) і можна констатувати, що збій матриці стався лише у Марти Костюк (виліт у першому колі). Тобто, ще раз – шість із семи українок виступили на РГ-2025 так, як ніколи краще!
Не дивно, що за кількістю переможних матчів – а їх було дев'ять – цей РГ став найуспішнішим для українців в історіїї.
Найбільша кількість виграшів українців на кожному з GS:
- AO : 14 (2024)
- RG : 9 new (2025)
- W : 11 (2023)
- US : 11 (2016)
Проте, цей РГ кращий тільки зі статистичного погляду. Як відомо, півфінал (1993) та фінал (1999) – найкращі показники українців на турнірі. Орієнтир встановив легендарний Андрій Медведєв.
Всі українці (21+1), які перемагали в основі Ролан Гаррос під українським прапором
- Еліна Світоліна /33
- Андрій Медведєв /25*+3
- Леся Цуренко /10
- Сергій Стаховський /7
- Олександр Долгополов /6
- Катерина Бондаренко /5
- Юлія Вакуленко /4
- Марта Костюк /4
- Даяна Ястремська /4
- Альона Бондаренко /3
- Ангеліна Калініна /3
- Катерина Байндл /2
- Вікторія Кутузова /2
- Тетяна Перебийніс /2
- Юлія Стародубцева /2
- Олена Татаркова /2
- Юліана Федак /2
- Олена Брюховець /1*+4
- Марія Коритцева /1
- Дмитро Поляков /1
- Ольга Савчук /1
*Три з вказаних перемог Медведєвa здобутi на RG-1992 під прапором СНД; Олена Брюховець здобула чотири перемоги під прапорами СРСР (2) та СНД (2), як і Наталія Медведєва (4+1).
Нагадаємо, що вперше прапор незалежної України на мейджорах дебютував на АО-1993.
З того часу 21 представник України здобув 120 перемог на Roland Garros: 81 – у жінок + 39 – у чоловіків). Якщо ж брати загальний залік, коли українці виступали у складі СРСР та СНД, то цифри такі: 22: 131 = 89 + 42.
Топ українців за кількістю перемог в основі Grand Slam
- Еліна Світоліна /106 (+1)
- Андрій Медведєв /60+3
- Леся Цуренко /38
- Олександр Долгополов /34
- Катерина Бондаренко /29
- Марта Костюк /27
- Альона Бондаренко /26
- Сергій Стаховський /24
- Даяна Ястремська /22
- Тетяна Перебийнис /12
- Юлія Вакуленко /12
... Наталія Медведєва /10+8
На логічне запитання, а що це за "+1" у Світоліної, то відповідь ми давали, навіть окремим матеріалом, але ще раз проговоримо: це технічна перемога (над Катериною Козловою, до речі), яка не йде в основний залік тенісних організацій, але не забувається статистиками.
Цікаво, що у загальному реєстрі перемог на ВШ Світоліна залишила за спиною таких зірок, як Наталі Тозья (101), Патті Шнідер (101), Маргарет Корт (102), Франческа Ск’явоне (105) та Наташа Звєрєва (105) і входить у топ-40 світу за цим показником.
Наступна зупинка "Великого шолома" – трав’яний Вімблдон, основна сітка якого стартує в понеділок, 30 червня 2025, а кваліфікація почнеться з 25 червня. І там нас повинна порадувати довгоочікуваним дебютом на мейджорах ще одна українка, Олександра Олійникова.
Ігор ГРАЧОВ, для Чемпiона з Парижа