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Розгром на старті Ролан Гаррос: огляд матчу Світоліна – Сонмез

Станіслав Матусевич — 25 травня 2025, 16:42
Розгром на старті Ролан Гаррос: огляд матчу Світоліна – Сонмез
Еліна Світоліна
Getty images

Перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено обіграла представницю Туреччини Зейнеп Сонмез у першому колі Ролан Гаррос 2025.

Відеоогляд матчу

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, ґрунт
Призовий фонд: €28,176,000
Перше коло, 25 травня

Еліна Світоліна (Україна) Зейнеп Сонмез (Туреччина) 6:1, 6:1

Раніше суперниці не зустрічалися. У наступному раунді змагань Світоліна зіграє з угоркою Анною Бондар (87).

30-річна одеситка водинадцяте поспіль успішно стартувала на Ролан Гаррос і записала до свого активу 30 перемогу у 41 зіграному матчі в Парижі.

Нагадаємо, що Даяна Ястремська вийшла у друге коло Ролан Гаррос, перемігши на старті австралійку Дестані Аяву.

Нагадаємо, що 25 травня матчі першого кола Ролан Гаррос проведуть українки Марта Костюк та Анастасія Соболєва.

огляд матчу Еліна Світоліна Ролан Гаррос 2025

Еліна Світоліна

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