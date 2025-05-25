Розгром на старті Ролан Гаррос: огляд матчу Світоліна – Сонмез
Еліна Світоліна
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Перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено обіграла представницю Туреччини Зейнеп Сонмез у першому колі Ролан Гаррос 2025.
Відеоогляд матчу
Roland Garros – Grand Slam
Париж, Франція, ґрунт
Призовий фонд: €28,176,000
Перше коло, 25 травня
Еліна Світоліна (Україна) – Зейнеп Сонмез (Туреччина) 6:1, 6:1
Раніше суперниці не зустрічалися. У наступному раунді змагань Світоліна зіграє з угоркою Анною Бондар (87).
30-річна одеситка водинадцяте поспіль успішно стартувала на Ролан Гаррос і записала до свого активу 30 перемогу у 41 зіграному матчі в Парижі.
Нагадаємо, що Даяна Ястремська вийшла у друге коло Ролан Гаррос, перемігши на старті австралійку Дестані Аяву.
Нагадаємо, що 25 травня матчі першого кола Ролан Гаррос проведуть українки Марта Костюк та Анастасія Соболєва.