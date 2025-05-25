Розгром на старті Ролан Гаррос: огляд матчу Світоліна – Сонмез

Перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено обіграла представницю Туреччини Зейнеп Сонмез у першому колі Ролан Гаррос 2025.

Відеоогляд матчу

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Призовий фонд: €28,176,000

Перше коло, 25 травня

Еліна Світоліна (Україна) – Зейнеп Сонмез (Туреччина) 6:1, 6:1

Раніше суперниці не зустрічалися. У наступному раунді змагань Світоліна зіграє з угоркою Анною Бондар (87).

30-річна одеситка водинадцяте поспіль успішно стартувала на Ролан Гаррос і записала до свого активу 30 перемогу у 41 зіграному матчі в Парижі.

Нагадаємо, що Даяна Ястремська вийшла у друге коло Ролан Гаррос, перемігши на старті австралійку Дестані Аяву.

Нагадаємо, що 25 травня матчі першого кола Ролан Гаррос проведуть українки Марта Костюк та Анастасія Соболєва.