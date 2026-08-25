Відео дня: Світоліна та Монфіс закріпили перемогу на US Open пристрасним поцілунком

Українська тенісистка Еліна Світоліна та її чоловік Гаель Монфіс яскраво стартували на US Open у міксті, а після впевненої перемоги подарували вболівальникам особливо романтичний момент.

У першому раунді подружжя не залишило шансів парі Александра Еала / Фелікс Оже-Альясім. Світоліна та Монфіс впевнено виграли матч із рахунком 4:1, 4:1 та пробилися до чвертьфіналу.

Однак найбільше уваги після завершення зустрічі привернув не сам результат. Щойно матч закінчився, Еліна та Гаель підійшли один до одного та закріпили свою перемогу ніжним поцілунком прямо на корті. Романтичний момент потрапив у об'єктиви камер і вже встиг привернути увагу тенісних уболівальників.

Для подружжя це був особливий спосіб відсвяткувати спільний успіх. Світоліна та Монфіс не вперше демонструють свої почуття на тенісному корті, але цього разу їхній поцілунок після перемоги став одним із наймиліших епізодів ігрового дня.

Sealed with a kiss 💋



Monfils and Svitolina hit the ground running with a dominant 4-1, 4-1 victory over Eala/Auger-Aliassime! pic.twitter.com/ukRFNAXBKQ — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2026

Для Еліни та Гаеля це не перша поява разом на тенісному корті. Їхня історія кохання розпочалася ще у 2018 році, а у квітні 2021-го пара оголосила про заручини. Уже 16 липня того ж року Світоліна та Монфіс одружилися на церемонії у Швейцарії.

У жовтні 2022 року в подружжя народилася донька Скай. Дівчинка стала першою дитиною пари, а самі Еліна та Гаель неодноразово розповідали, що батьківство суттєво змінило їхнє життя поза тенісом.

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Наразі родина живе у Швейцарії, в районі Ньйона на березі Женевського озера. Саме у Швейцарії пара одружилася, а їхній сімейний будинок став місцем, де тенісисти можуть відпочити від насиченого спортивного календаря.

Нагадаємо, сьогодні також відбувся чвертьфінал, в якому Еліна та Гаель не без проблем здолали Катерину Синякову та Генрі Паттена. Півфінальний матчу пройде у середу, 26 серпня.