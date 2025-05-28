Калініна та Іфань розгромно програли в першому колі парного розряду Ролан Гаррос

Ангеліна Калініна не змогла вийти у друге коло парного розряду Ролан Гаррос. Українка разом з китаянкою Сюй Іфань без шансів поступилися чотирнадцятій сіяній парі Тімеа Бабош (Угорщина)/Луїза Стефані (Бразилія).

Матч тривав лише 47 хвилин і завершився з рахунком 6:0, 6:1.

За гру Калініна та Іфань не подавали навиліт, обійшлися без подвійних помилок та не мали жодного брейк-пойнту. Їхні суперниці виконали 2 ейси, не помилялися на подачі та зробили 5 брейків.

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Перше коло парного розряду, 28 травня

Тімеа Бабош (Угорщина)/Луїза Стефані (Бразилія) – Ангеліна Калініна (Україна)/Сюй Іфань (Китай) 6:0, 6:1

Раніше суперниці не зустрічалися. У наступному раунді змагань угорсько-бразильська пара зіграє проти дуету Юлія Стародубцева (Україна)/Анастасія Децюк (Чехія).

Нагадаємо що напередодні Ангеліна Калініна розгромила вірменку Еліну Аванесян на старті одиночного розряду Ролан Гаррос.

Пара Стародубцева/Децюк впоралася з француженками Емелін Дартрон/Тіанцоа Ракотоманга Ражаона у першому колі парних змагань..