Вперше за 20 років: перша вісімка сіяних гравчинь вийшла у четверте коло Ролан Гаррос
Коко Гофф
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Вісім перших сіяних тенісисток в одиночному розряді Ролан Гаррос 2025 вийшли у четверте коло змагань. На Відкритому чемпіонаті Франції востаннє подібне ставалося у 2003 році, а на турнірах Grand Slam загалом – у 2005-му на Australian Open.
Про подію повідомляє статистичний портал OptaAce.
Перша вісімка посіву на Ролан Гаррос виглядає наступним чином:
- Аріна Сабалєнка (-)
- Коко Гофф (США)
- Джессіка Пегула (США)
- Жасмін Паоліні (Італія)
- Іга Швьонтек (Польща)
- Мірра Андрєєва (-)
- Медісон Кіз (США)
- Чжен Ціньвень (Китай)
Усі ці тенісистки виступлять у наступному раунді змагань, а одна з одною вони можуть зустрітися, тільки починаючи з чвертьфінальної стадії.
Матчі четвертого кола Ролан Гаррос відбудуться 1-2 червня.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна зіграє свій поєдинок четвертого кола проти четвертої ракетки світу Жасмін Паоліні 1 червня о 12:00 за Києвом.