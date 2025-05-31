Вперше за 20 років: перша вісімка сіяних гравчинь вийшла у четверте коло Ролан Гаррос

Вісім перших сіяних тенісисток в одиночному розряді Ролан Гаррос 2025 вийшли у четверте коло змагань. На Відкритому чемпіонаті Франції востаннє подібне ставалося у 2003 році, а на турнірах Grand Slam загалом – у 2005-му на Australian Open.

Про подію повідомляє статистичний портал OptaAce.

Перша вісімка посіву на Ролан Гаррос виглядає наступним чином:

Аріна Сабалєнка (-) Коко Гофф (США) Джессіка Пегула (США) Жасмін Паоліні (Італія) Іга Швьонтек (Польща) Мірра Андрєєва (-) Медісон Кіз (США) Чжен Ціньвень (Китай)

Усі ці тенісистки виступлять у наступному раунді змагань, а одна з одною вони можуть зустрітися, тільки починаючи з чвертьфінальної стадії.

Матчі четвертого кола Ролан Гаррос відбудуться 1-2 червня.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна зіграє свій поєдинок четвертого кола проти четвертої ракетки світу Жасмін Паоліні 1 червня о 12:00 за Києвом.