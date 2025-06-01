Українські юніори з різним ступенем успішності стартували на Ролан Гаррос

Двоє українських тенісистів провели стартові поєдинки на юніорському Ролан Гаррос.

16-річний Нікіта Білозерцев, посіяний під 14 номером, обіграв серба Огнена Міліча з рахунком 6:4, 6:4.

18-річна Єлизавета Котляр натомість поступилася 7 сіяній Яні Ковачковій з Чехії, якій лише 14 років – 4:6, 6:2, 5:7. У вирішальній партії наша тенісистка не змогла подати на матч, ведучи 5:4.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Перше коло, юніори, 1 червня

Нікіта Білозерцев (Україна) – Огнен Міліч (Сербія) 6:4, 6:4

Яна Ковачкова (Чехія) – Єлизавета Котляр (Україна) 6:4, 2:6, 7:5

Білозерцев, який проводить другий юніорський турнір Grand Slam у кар'єрі, у наступному колі змагань зустрінеться зі своїм однолітком, американцем Джеком Секордом.

Нагадаємо, що в дорослому жіночому турнірі Ролан Гаррос Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал, де 3 червня зіграє з чинною чемпіонкою Ігою Швьонтек (5, Польща).