Котляр не зуміла подолати кваліфікацію на турнірі WTA в Ченнаї
Єлизавета Котляр
btu.org.ua
Українська тенісистка Єлизавета Котляр (353) не зуміла пройти кваліфікацію на турнірі серії WTA 250 в індійському Ченнаї. У півфіналі відбору вона поступилася представниці Казахстану Жибек Куламбаєвій (469).
Гра тривала 1 годину 27 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 3:6.
Chennai Open – WTA 250
Ченнай, Індія, хард
Призовий фонд: $283,347
Півфінал кваліфікації, 31 жовтня
Єлизавета Котляр (Україна) – Жибек Куламбаєва (Казахстан) 2:6, 3:6
Котляр двічі у своїй кар'єрі грала в основній сітці турнірів рівня WTA 250. У 2025-му та 2026-му роках вона отримувала вайлд-кард на змагання в марокканському Рабаті.
Нагадаємо, минулого тижня Єлизавета пройшла кваліфікацію на турнірі WTA 125 в італійському Курмайорі, однак програла у першому матчі основи.