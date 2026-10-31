Котляр не зуміла подолати кваліфікацію на турнірі WTA в Ченнаї

Українська тенісистка Єлизавета Котляр (353) не зуміла пройти кваліфікацію на турнірі серії WTA 250 в індійському Ченнаї. У півфіналі відбору вона поступилася представниці Казахстану Жибек Куламбаєвій (469).

Гра тривала 1 годину 27 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 3:6.

Chennai Open – WTA 250

Ченнай, Індія, хард

Призовий фонд: $283,347

Півфінал кваліфікації, 31 жовтня

Єлизавета Котляр (Україна) – Жибек Куламбаєва (Казахстан) 2:6, 3:6

Котляр двічі у своїй кар'єрі грала в основній сітці турнірів рівня WTA 250. У 2025-му та 2026-му роках вона отримувала вайлд-кард на змагання в марокканському Рабаті.

Нагадаємо, минулого тижня Єлизавета пройшла кваліфікацію на турнірі WTA 125 в італійському Курмайорі, однак програла у першому матчі основи.