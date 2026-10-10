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19-річна Котляр здобула дебютний титул у парному розряді

Станіслав Матусевич — 10 жовтня 2026, 18:53
19-річна Котляр здобула дебютний титул у парному розряді
Єлизавета Котляр
btu.org.ua

19-річна українська тенісистка Єлизавета Котляр здобула перший у кар'єрі титул у парному розряді. Разом із індійкою Мааєю Раджешваран Реватхі вона стала переможницею турніру серії WTT W35 у португальському Лагуші, обігравши у вирішальному поєдинку дует Лю Мінь (Китай)/Карлотта Мочча (Італія).

Матч тривав 1 годину 11 хвилин і завершився з рахунком 0:6, 6:2, 10-7.

WTT W35, Lagos
Лагуш, Португалія, хард
Призовий фонд: $30,000
Фінал, 10 жовтня

Єлизавета Котляр (Україна)/Маая Раджешваран Реватхі (індія) – Лю Мінь (Китай)/Карлотта Мочча (Італія) 0:6, 6:2, 10-7

Котляр і Реватхі провели перший спільний турнір. Три з чотирьох зустрічей вони виграли на вирішальному супертай-брейку.

Єлизавета вдруге виступила у фіналі парного розряду турніру WTT й завоювала перший титул.

Нагадаємо, що Анастасія Соболєва вийшла в фінал одиночного розряду турніру WTT W50 у болгарському Бургасі.

парний розряд Єлизавета Котляр WTT

Єлизавета Котляр

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