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Котляр програла росіянці на старті челленджера в Італії

Олег Дідух — 28 жовтня 2026, 15:22
Котляр програла росіянці на старті челленджера в Італії
Єлизавета Котляр
btu.org.ua

Українська тенісистка Єлизавета Котляр (353) невдало стартувала в основній сітці челледжера в італійському Курмайорі. В першому раунді вона у двох сетах програла "нейтральній" росіянці Еріці Андреєвій.

Доля першого сету вирішувалася на тай-брейку. Сумарно матч тривав 1 годину та 49 хвилин.

Valle D'Aosta Ladies Open 2026 – WTA 125
Курмайор, Італія, хард (зал)
Призовий фонд: $115,000
Перший раунд, 28 жовтня

Еріка Андреєва – Єлизавета Котляр (Україна) – 7:6 (2), 6:2

Раніше у фіналі кваліфікації Котляр обіграла представницю Словенії Алю Сеницю з рахунком 6:4, 7:6 (3).

Напередодні в першому раунді турніру в Курмайорі вилетіла інша українка, Анастасія Соболєва, яка програла швейцарці Сюзан Бандеккі 3:6, 2:6.

Єлизавета Котляр

Єлизавета Котляр

Одна з двох українок подолала кваліфікацію на турнірі WTA в італійському Курмайорі
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