Котляр програла росіянці на старті челленджера в Італії

Українська тенісистка Єлизавета Котляр (353) невдало стартувала в основній сітці челледжера в італійському Курмайорі. В першому раунді вона у двох сетах програла "нейтральній" росіянці Еріці Андреєвій.

Доля першого сету вирішувалася на тай-брейку. Сумарно матч тривав 1 годину та 49 хвилин.

Valle D'Aosta Ladies Open 2026 – WTA 125

Курмайор, Італія, хард (зал)

Призовий фонд: $115,000

Перший раунд, 28 жовтня

Еріка Андреєва – Єлизавета Котляр (Україна) – 7:6 (2), 6:2

Раніше у фіналі кваліфікації Котляр обіграла представницю Словенії Алю Сеницю з рахунком 6:4, 7:6 (3).

Напередодні в першому раунді турніру в Курмайорі вилетіла інша українка, Анастасія Соболєва, яка програла швейцарці Сюзан Бандеккі 3:6, 2:6.