Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Одна з двох українок подолала кваліфікацію на турнірі WTA в італійському Курмайорі

Станіслав Матусевич — 26 жовтня 2026, 17:29
Одна з двох українок подолала кваліфікацію на турнірі WTA в італійському Курмайорі
Єлизавета Котляр
btu.org.ua

Українська тенісистка Єлизавета Котляр (353) пройшла кваліфікацію на турнірі серії WTA 125 в італійському Курмайорі. У фіналі відбіркових змагань вона обіграла словенку Алю Сеницю (644) з рахунком 6:4, 7:6(3).

Інша українка, Дар'я Єсипчук (466) на цій же стадії змагань поступилася угорці Адрієнн Надь (434) – 7:6(2), 5:7, 4:6.

Valle D'Aosta Ladies Open 2026 – WTA 125
Курмайор, Італія, хард (зал)
Призовий фонд: $115,000
Фінал кваліфікації, 26 жовтня

Єлизавета Котляр (Україна) – Аля Сениця (Словенія) 6:4, 7:6(3)

Дар'я Єсипчук (Україна) – Адрієнн Надь (Угорщина) 7:6(2), 5:7, 4:6

Перша суперниця Котляр в основній сітці змагань визначиться пізніше, після завершення всіх матчів кваліфікації.

Одразу в основі турнір у Курмайорі розпочнуть дві інші українки, Анастасія Соболєва (166) і Катаріна Завацька (229).

Нагадаємо, що минулого тижня Завацька дійшла до фіналу турніру WTT W50 у французькому Шербур-ан-Котантені.

Єлизавета Котляр WTA 125 Дар'я Єсипчук

Єлизавета Котляр

19-річна Котляр здобула дебютний титул у парному розряді
Котляр розгромно програла на старті турніру WTT у Нідерландах
Котляр не зуміла вийти в фінал найбільшого турніру в кар'єрі
Котляр із камбеком вийшла у півфінал турніру WTT у Празі
Котляр обіграла третю сіяну на шляху до чвертьфіналу турніру WTT у Празі

Останні новини