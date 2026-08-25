Котляр розгромно програла на старті турніру WTT у Нідерландах
Єлизавета Котляр
btu.org.ua
Єлизавета Котляр (356) без шансів поступилася німкені Джоель Штойр (357) у першому колі турніру серії WTT W50 у нідерландському Олдензалі.
Матч тривав 1 годину 30 хвилин і завершився з рахунком 0:6, 1:6.
За поєдинок Котляр не подавала навиліт, зробила 8 подвійних помилок та не реалізувала усі 5 брейк-пойнтів. Її суперниця не виконувала ейсів і не помилялася на подачі та зробила 5 брейкі.
WTT W50, Oldenzaal
Олдензал, Нідерланди, грунт
Призовий фонд: $40,000
Перше коло, 25 серпня
Єлизавета Котляр (Україна) – Джоель Штойр (Німеччина) 0:6, 1:6
Тенісистки зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі.
Нагадаємо, що минулого тижня Котляр дійшла до півфіналу турніру аналогічної категорії в Празі.