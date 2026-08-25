Котляр розгромно програла на старті турніру WTT у Нідерландах

Єлизавета Котляр (356) без шансів поступилася німкені Джоель Штойр (357) у першому колі турніру серії WTT W50 у нідерландському Олдензалі.

Матч тривав 1 годину 30 хвилин і завершився з рахунком 0:6, 1:6.

За поєдинок Котляр не подавала навиліт, зробила 8 подвійних помилок та не реалізувала усі 5 брейк-пойнтів. Її суперниця не виконувала ейсів і не помилялася на подачі та зробила 5 брейкі.

WTT W50, Oldenzaal

Олдензал, Нідерланди, грунт

Призовий фонд: $40,000

Перше коло, 25 серпня

Єлизавета Котляр (Україна) – Джоель Штойр (Німеччина) 0:6, 1:6

Тенісистки зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі.

Нагадаємо, що минулого тижня Котляр дійшла до півфіналу турніру аналогічної категорії в Празі.