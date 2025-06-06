Першим фіналістом Ролан Гаррос став чинний чемпіон турніру

Іспанець Карлос Алькарас (2) став першим фіналістом Ролан Гаррос 2025. У півфінальному матчі він лідирував за партіями у зустрічі проти італійця Лоренцо Музетті (7), коли той відмовився від продовження боротьби через травму стегна.

Гра тривала 2 години 29 хвилин і завершилася за рахунку 4:6, 7:6(3), 6:0, 2:0.

Перші два сети точилася рівна боротьба, а далі Музетті завадило пошкодження. Чинний чемпіон Ролан Гаррос Алькарас спробує захистити титул у фіналі.

За матч Алькарас 1 раз подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 6 брейків. Його суперник виконав 2 ейси, зробив 2 помилки на подачі та 3 брейки.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Призовий фонд: €28,176,000

Півфінал, 6 червня

Карлос Алькарас (Іспанія) – Лоренцо Музетті (Італія) 4:6, 7:6(3), 6:0, 2:0, відмова Музетті

Суперники зустрічалися ввосьме, Алькарас трумфував у семи матчах. У вирішальному поєдинку змагань іспанець зіграє з сильнішим у парі Яннік Сіннер (1, Італія) – Новак Джокович (6, Сербія).

22-річний Алькарас став четвертим наймолодшим тенісистом у Відкритій Ері (з 1969 року), який доходив до фіналів турнірів Grand Slam 4 роки поспіль. Тільки Бйорн Борг та Джон Макінрой діставалися до позначки 70 перемог у матчах мейджорів за меншу кількість матчів (обидва – по 81), ніж Алькарас (82).

Нагадаємо, що напередодні визначилися фіналістки Ролан Гаррос у жіночому одиночному розряді. Аріна Сабалєнка (1, -) 7 червня зустрінеться з Коко Гофф (2, США).