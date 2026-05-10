Кіченок і Кравчик програли російському дуету на старті парних змагань у Римі
Українська тенісистка Людмила Кіченок разом із американкою Дезіре Кравчик програли "нейтральному" дуету Діана Шнайдер/Мірра Андрєєва у першому колі турніру серії WTA 1000 в Римі.
Гра тривала 1 годину 39 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 7:6(4), 6-10.
Кіченок і Кравчик двічі відіграли в другій партії подачі на матч росіянок і зрештою виявилися сильнішими на тай-брейку. На вирішальному супертай-брейку україно-американська пара вела 4:1, однак не зуміла втримати перевагу.
За поєдинок Кіченок і Кравчик 1 раз подали навиліт, зробили 1 подвійну помилку та 3 брейки. Їхні суперниці виконали 1 ейс, обійшлися без помилок на подачі та зробили 3 брейки.
Людмила Кіченок (Україна)/Дезіре Кравчик (США) – Діана Шнайдер/Мірра Андрєєва (-) 3:6, 7:6(4), 6-10
Кіченок і Кравчик програли п'ятий спільний матч поспіль.
Нагадаємо, що в одиночному розряду турніру в Римі українка Еліна Світоліна вийшла в 1/8 фіналу, обігравши американку Гейлі Баптист.