Кіченок і Кравчик програли російському дуету на старті парних змагань у Римі

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом із американкою Дезіре Кравчик програли "нейтральному" дуету Діана Шнайдер/Мірра Андрєєва у першому колі турніру серії WTA 1000 в Римі.

Гра тривала 1 годину 39 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 7:6(4), 6-10.

Кіченок і Кравчик двічі відіграли в другій партії подачі на матч росіянок і зрештою виявилися сильнішими на тай-брейку. На вирішальному супертай-брейку україно-американська пара вела 4:1, однак не зуміла втримати перевагу.

За поєдинок Кіченок і Кравчик 1 раз подали навиліт, зробили 1 подвійну помилку та 3 брейки. Їхні суперниці виконали 1 ейс, обійшлися без помилок на подачі та зробили 3 брейки.

Internazionali BNL D'Italia – WTA 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: €7,228,080

Перше коло парного розряду, 10 травня

Людмила Кіченок (Україна)/Дезіре Кравчик (США) – Діана Шнайдер/Мірра Андрєєва (-) 3:6, 7:6(4), 6-10

Кіченок і Кравчик програли п'ятий спільний матч поспіль.

Нагадаємо, що в одиночному розряду турніру в Римі українка Еліна Світоліна вийшла в 1/8 фіналу, обігравши американку Гейлі Баптист.