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Стернс у чвертьфіналі зі Світоліною встановила вражаючий рекорд WTA-туру

Станіслав Матусевич — 14 травня 2025, 11:32
Стернс у чвертьфіналі зі Світоліною встановила вражаючий рекорд WTA-туру
Пейтон Стернс
Instagram Пейтон Стернс

Американська тенісистка Пейтон Стернс у переможному чвертьфінальному матчі проти Еліни Світоліної на турнірі серії WTA 1000 в Римі встановила цікаве та важке досягнення. Вона стала першою тенісисткою у Відкритій Ері (з 1969 року), яка виграла 3 поспіль матчі на рівні WTA на тай-брейках вирішального третього сету.

Про це повідомляє статистичний портал OptaAce.

У третьому колі турніру в Римі Стернс перемогла співвітчизницю Медісон Кіз із рахунком 2:6, 6:2, 7:6(3).

Надалі американка вибила з боротьби японку Наомі Осаку 6:4, 3:6, 7:6(4).

Нарешті, напередодні Пейтон здолала у драматичному матчі нашу Еліну Світоліну. Рахунок зустрічі 6:2, 4:6, 7:6(4).

Фізична та психологічна стійкість Стернс дійсно варті поваги.

У півфіналі турніру в Римі 23-річна американська тенісистка зустрінеться з італійкою Жасмін Паоліні, яка у своєму чвертьфіналі перемогла росіянку Діану Шнайдер у трьох сетах. Цей матч відбудеться 15 травня.

Internazionali BNL d'Italia Еліна Світоліна WTA 1000 Пейтон Стернс

Пейтон Стернс

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