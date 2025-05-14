Стернс у чвертьфіналі зі Світоліною встановила вражаючий рекорд WTA-туру

Американська тенісистка Пейтон Стернс у переможному чвертьфінальному матчі проти Еліни Світоліної на турнірі серії WTA 1000 в Римі встановила цікаве та важке досягнення. Вона стала першою тенісисткою у Відкритій Ері (з 1969 року), яка виграла 3 поспіль матчі на рівні WTA на тай-брейках вирішального третього сету.

Про це повідомляє статистичний портал OptaAce.

У третьому колі турніру в Римі Стернс перемогла співвітчизницю Медісон Кіз із рахунком 2:6, 6:2, 7:6(3).

Надалі американка вибила з боротьби японку Наомі Осаку – 6:4, 3:6, 7:6(4).

Нарешті, напередодні Пейтон здолала у драматичному матчі нашу Еліну Світоліну. Рахунок зустрічі 6:2, 4:6, 7:6(4).

Фізична та психологічна стійкість Стернс дійсно варті поваги.

У півфіналі турніру в Римі 23-річна американська тенісистка зустрінеться з італійкою Жасмін Паоліні, яка у своєму чвертьфіналі перемогла росіянку Діану Шнайдер у трьох сетах. Цей матч відбудеться 15 травня.