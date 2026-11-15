Відомий тенісний оглядач закликав WTA покарати Сабалєнку за образу українців

Відомий американський журналіст і тенісний оглядач Джон Вертгайм заявив, що WTA має оштрафувати "нейтральну" Аріну Сабалєнку за висловлені образи на адресу українців під час матчу проти Еліни Світоліної на Підсумковому турнірі.

Відповідний допис Вертгайм опублікував у соцмережі Х.

"Багато хто з вас пише мені про Сабалєнку та WTA. Тепер, коли вона фактично підтвердила ці огидні, нічим не виправдані висловлювання: А) WTA обов'язково має її оштрафувати. (Регламент навіть передбачає відповідальність за нецензурні та образливі висловлювання на адресу вболівальників, а не лише офіційних осіб і суперників) В) Кошти від штрафу мають бути спрямовані українській благодійній організації", – вважає журналіст.

Lot of you writing about Sabalenka and @wta . Now that she’s effectively confirmed those vile, indefensible remarks. A) The WTA *MUST* fine her. (The code even alludes to obscene/derogatory remarks made to fans, not just officials and opponents). B) The $$ should be earmarked to a Ukrainian charity. — Jon Wertheim (@jon_wertheim) November 14, 2026

Джон Вертгайм є тенісним оглядачем Sports Illustrated, кореспондентом американської телепрограми 60 Minutes на CBS та аналітиком Tennis Channel. У 2022 році він отримав нагороду імені Юджина Скотта від Міжнародної зали тенісної слави за внесок у тенісну журналістику.

Зазначимо, що відповідно до регламенту WTA на 2026 рік, тенісисткам заборонено прямо чи опосередковано ображати суперниць, офіційних осіб, глядачів та інших людей під час турнірів. За таке порушення передбачений штраф у розмірі до 10 тисяч доларів.

Правила WTA дозволяють розглядати випадки неналежної поведінки, зафіксовані телекамерами, навіть якщо безпосередньо під час матчу їх не помітили або не почули судді.

Нагадаємо, під час матчу проти Світоліної на Підсумковому турнірі Сабалєнка емоційно сказала "Й*бана сука українська на**й", що вболівальники інтерпретували як образу нашої тенісистки.

Після того, як ситуація набула розголосу, Сабалєнка вибачилася перед Світоліною у своїх соцмережах, заявивши, що образливі слова були адресовані вболівальникам.