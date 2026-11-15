Світоліна – про образи з боку Сабалєнкі: У соцмережах іноді все перекручують

Українська тенісистка Еліна Світоліна висловилась про скандальний момент під час матчу з Аріною Сабалєнкой у півфіналі WTA Finals.

Слова першої ракетки України наводить Christian's Court.

На думку спортсменки, кожен матч проти білоруски має свої особливості і сама вона неодноразово отримувала на свою адресу образливі коментарі через війну.

"Ми грали з Аріною багато разів – у всіх є свої вболівальники, кожен матч має своє особливості. Я бачила деякі подібні прояви у соціальних мережах, але сподіваюсь, що наші подальші зустрічі будуть проходити із повагою. Я вже неодноразово отримувала образливі коментарі через війну.

Така вже ситуація. Маємо те, що маємо – у соцмережах іноді все перекручують", – розповіла Світоліна.

"Yeah, I've seen a glimpse of it because, obviously, it's on social media. But just hope that the matches between us is respected." Elina Svitolina was asked about Sabalenka's apology for swearing at Ukrainian fans. https://t.co/ouCWVqMEIC — Christian's Court (@christianscourt) November 15, 2026

Нагадаємо, під час матчу Сабалєнка емоційно сказала "Й*бана сука українська на**й", що вболівальники інтерпретували як образу Світоліної.

Сам поєдинок завершився перемогою українки 6:3, 3:6, 6:1, що дозволило Еліні пробитись у півфінал WTA Finals.

Згодом білоруска виступила із заявою, в якій зазначила, на кого саме були спрямовані її образливі вигуки.