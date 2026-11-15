Світоліна – про образи з боку Сабалєнкі: У соцмережах іноді все перекручують
Українська тенісистка Еліна Світоліна висловилась про скандальний момент під час матчу з Аріною Сабалєнкой у півфіналі WTA Finals.
Слова першої ракетки України наводить Christian's Court.
На думку спортсменки, кожен матч проти білоруски має свої особливості і сама вона неодноразово отримувала на свою адресу образливі коментарі через війну.
"Ми грали з Аріною багато разів – у всіх є свої вболівальники, кожен матч має своє особливості. Я бачила деякі подібні прояви у соціальних мережах, але сподіваюсь, що наші подальші зустрічі будуть проходити із повагою. Я вже неодноразово отримувала образливі коментарі через війну.
Така вже ситуація. Маємо те, що маємо – у соцмережах іноді все перекручують", – розповіла Світоліна.
Нагадаємо, під час матчу Сабалєнка емоційно сказала "Й*бана сука українська на**й", що вболівальники інтерпретували як образу Світоліної.
Сам поєдинок завершився перемогою українки 6:3, 3:6, 6:1, що дозволило Еліні пробитись у півфінал WTA Finals.
Згодом білоруска виступила із заявою, в якій зазначила, на кого саме були спрямовані її образливі вигуки.