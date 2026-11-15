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Світоліна – про образи з боку Сабалєнкі: У соцмережах іноді все перекручують

Володимир Максименко — 15 листопада 2026, 10:34
Світоліна – про образи з боку Сабалєнкі: У соцмережах іноді все перекручують
Еліна Світоліна
Getty Images

Українська тенісистка Еліна Світоліна висловилась про скандальний момент під час матчу з Аріною Сабалєнкой у півфіналі WTA Finals.

Слова першої ракетки України наводить Christian's Court.

На думку спортсменки, кожен матч проти білоруски має свої особливості і сама вона неодноразово отримувала на свою адресу образливі коментарі через війну.

"Ми грали з Аріною багато разів – у всіх є свої вболівальники, кожен матч має своє особливості. Я бачила деякі подібні прояви у соціальних мережах, але сподіваюсь, що наші подальші зустрічі будуть проходити із повагою. Я вже неодноразово отримувала образливі коментарі через війну.

Така вже ситуація. Маємо те, що маємо – у соцмережах іноді все перекручують", – розповіла Світоліна.

Нагадаємо, під час матчу Сабалєнка емоційно сказала "Й*бана сука українська на**й", що вболівальники інтерпретували як образу Світоліної.

Сам поєдинок завершився перемогою українки 6:3, 3:6, 6:1, що дозволило Еліні пробитись у півфінал WTA Finals. 

Згодом білоруска виступила із заявою, в якій зазначила, на кого саме були спрямовані її образливі вигуки.

WTA Finals Підсумковий турнір WTA Еліна Світоліна Аріна Сабалєнка

WTA Finals

Сабалєнка виступила із заявою щодо своїх образливих висловів на адресу Світоліної
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