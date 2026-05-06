Одна українка проведе стартовий матч на турнірі в Римі 6 травня: відомий час

Юлія Стародубцева (57) єдиною з українок проведе матч першого кола на турнірі серії WTA 1000 в Римі 6 травня. Суперницею українки стане представниця Швейцарії Симона Вальтерт (91), яка подолала кваліфікацію.

Тенісистки раніше не зустрічалися.

Розклад матчу Стародубцевої в Римі на 6 травня

Internazionali BNL D'Italia – WTA 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: €7,228,080

Перше коло одиночного розряду

16:30*. Юлія Стародубцева (Україна) – Симона Вальтерт (Швейцарія), корт Court 2, 4-м запуском, після матчу Путінцева – Валентова.

* Орієнтовний час початку матчу за київським часом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

В Україні трансляції жіночих та чоловічих змагань здійснюються каналом Setanta Sports Premium з українським коментарем.

Нагадаємо, що напередодні в Римі Олександра Олійникова успішно подолала перший раунд змагань, а Даяна Ястремська поступилася в драматичному стартовому матчі.