Одна українка проведе стартовий матч на турнірі в Римі 6 травня: відомий час
Юлія Стародубцева
Юлія Стародубцева (57) єдиною з українок проведе матч першого кола на турнірі серії WTA 1000 в Римі 6 травня. Суперницею українки стане представниця Швейцарії Симона Вальтерт (91), яка подолала кваліфікацію.
Тенісистки раніше не зустрічалися.
Розклад матчу Стародубцевої в Римі на 6 травня
Internazionali BNL D'Italia – WTA 1000
Рим, Італія, грунт
Призовий фонд: €7,228,080
Перше коло одиночного розряду
16:30*. Юлія Стародубцева (Україна) – Симона Вальтерт (Швейцарія), корт Court 2, 4-м запуском, після матчу Путінцева – Валентова.
* Орієнтовний час початку матчу за київським часом
В Україні трансляції жіночих та чоловічих змагань здійснюються каналом Setanta Sports Premium з українським коментарем.
Нагадаємо, що напередодні в Римі Олександра Олійникова успішно подолала перший раунд змагань, а Даяна Ястремська поступилася в драматичному стартовому матчі.