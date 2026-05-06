Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Одна українка проведе стартовий матч на турнірі в Римі 6 травня: відомий час

Станіслав Матусевич — 6 травня 2026, 07:45
Одна українка проведе стартовий матч на турнірі в Римі 6 травня: відомий час
Юлія Стародубцева
Getty images

Юлія Стародубцева (57) єдиною з українок проведе матч першого кола на турнірі серії WTA 1000 в Римі 6 травня. Суперницею українки стане представниця Швейцарії Симона Вальтерт (91), яка подолала кваліфікацію.

Тенісистки раніше не зустрічалися.

Розклад матчу Стародубцевої в Римі на 6 травня

Internazionali BNL D'Italia – WTA 1000
Рим, Італія, грунт
Призовий фонд: €7,228,080
Перше коло одиночного розряду
16:30*. Юлія Стародубцева (Україна) – Симона Вальтерт (Швейцарія), корт Court 2, 4-м запуском, після матчу Путінцева – Валентова.

* Орієнтовний час початку матчу за київським часом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

В Україні трансляції жіночих та чоловічих змагань здійснюються каналом Setanta Sports Premium з українським коментарем.

Нагадаємо, що напередодні в Римі Олександра Олійникова успішно подолала перший раунд змагань, а Даяна Ястремська поступилася в драматичному стартовому матчі.

Рим розклад Юлія Стародубцева

Юлія Стародубцева

Визначилися суперниці Калініної та Стародубцевої в основній сітці турніру в Римі
Стародубцева програла Крістіан у другому колі турніру в Мадриді, не реалізувавши три матч-пойнти
Юлія Стародубцева: Виграла у першому колі в Мадриді завдяки наполегливості
Стародубцева у статусі "лакі-лузерки" вийшла у друге коло турніру в Мадриді
Чотири українки дізналися суперниць у Мадриді за підсумками кваліфікації

Останні новини