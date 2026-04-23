Юлія Стародубцева: Виграла у першому колі в Мадриді завдяки наполегливості

Українська тенісистка Юлія Стародубцева в експрес-коментарі "Чемпіону" розповіла, як отримала статус "лакі-лузера" після поразки в фіналі кваліфікації на турнірі WTA 1000 в Мадриді, та що стало ключем до перемоги в першому колі над японкою Моюкою Учідзімою.

– Після поразки у фіналі кваліфікації залишалися два місця в основній сітці для "лакі-лузерів". У мене було 66% ймовірності потрапити до турніру, адже жеребкування мало визначити, хто з трьох найвище сіяних серед тих, хто програв, отримає другий шанс. Я була першою сіяною, і, на щастя, жереб випав саме на мене.

(Не пощастило другій сіяній – австрійці Анастасії Потаповій: її витягнули останньою після четвертої сіяної угорки Панни Удварді. – Ред.)

Звісно, мені дуже хотілося скористатися цим шансом. Перемогу в першому колі здобула завдяки наполегливості. Потрібно було змусити суперницю якомога більше рухатися. Коли вона втрачала баланс, у неї вилітали короткі м'ячі, які я могла легко атакувати. Особливо добре це вдалося в першому і третьому сетах", – прокоментувала свої пригоди в Мадриді Юлія.