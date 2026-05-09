Чемпіон Теніс

П'ята ракетка світу залишив Мастерс у Римі на стадії третього кола

Станіслав Матусевич — 9 травня 2026, 17:43
Фелікс Оже-Альяссім
Мастерс у Римі продовжує нести втрати серед представників топ-10 рейтингу на ранніх стадіях. П'ята ракетка світу канадець Фелікс Оже-Альяссім поступився аргентинцію Маріано Навоне (44) у третьому колі турніру.

Матч тривав 2 години 55 хвилин і завершився з рахунком 6:7(4), 6:7(5).

Internazionali BNL D'Italia АТР 1000
Рим, Італія, грунт
Призовий фонд: €8,235,540
Третє коло, 9 травня

Маріано Навоне (Аргентина) – Фелікс Оже-Альяссім (Канада) 7:6(4), 7:6(5)

Суперники зустрічалися вдруге, аргентинець здобув другу перемогу. У наступному колі змагань Навоне зіграє проти сильнішого в поєдинку між Хамадом Меджедовичем (67, Сербія) та Жоау Фонсекою (29, Бразилія).

Нагадаємо, що напередодні Мастерс у Римі залишили серб Новак Джокович (4) та австралієць Алекс де Мінор (8).

