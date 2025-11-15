Попереду класичне протистояння: визначився суперник Сіннера у фіналі Підсумкового турніру

Іспанець Карлос Алькарас став другим фіналістом Підсумкового турніру, який проходить у Турині. У півфіналі змагань лідер світового рейтингу впевнено переграв канадця Фелікса Оже-Альяссіма (8).

Гра тривала 1 годину 24 хвилини і завершилася з рахунком 6:2, 6:4.

За поєдинок Алькарас ліквідував єдиний брейк-пойнт суперника, натомість сам взяв три подачі Оже-Альяссіма.

La performance de Carlos Alcaraz 🇪🇸 ce soir. 🔥



L’Espagnol a été très performant et comme on pouvait le pressentir on aura le droit à une finale face à Jannik Sinner 🇮🇹. ⚔️



Un monde sépare ces deux monstres du reste du circuit tout simplement. 😅

pic.twitter.com/TtMW7rlKSf — Game, Set & Talk (@GameSetAndTalk) November 15, 2025

АТР Finals

Турин, Італія, хард (зал)

Призовий фонд: $15,500,000

Півфінал, 15 листопада

Карлос Алькарас (Іспанія) – Фелікс Оже-Альяссім (Канада) 6:2, 6:4

Це була восьма очна зустріч суперників, Алькарас виграв п'ять поєдинків. У вирішальному матчі турніру Карлос зіграє з другою ракеткою світу та чинним чемпіоном ATP Finals Янніком Сіннером.

Іспанець з італійцем грали поточного сезону в п'яти фіналах, з яких чотири залишилися за Алькарасом.

Фінал відбудеться 16 листопада о 15:00 за київським часом. Незалежно від його результату Алькарас залишиться першою ракеткою світу.

Нагадаємо, що трохи раніше Сіннер обіграв австралійця Алекса де Мінора (7) у першому півфіналі дня в Турині.