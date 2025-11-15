Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Попереду класичне протистояння: визначився суперник Сіннера у фіналі Підсумкового турніру

Станіслав Матусевич — 15 листопада 2025, 23:15
Попереду класичне протистояння: визначився суперник Сіннера у фіналі Підсумкового турніру
Карлос Алькарас
Getty images

Іспанець Карлос Алькарас став другим фіналістом Підсумкового турніру, який проходить у Турині. У півфіналі змагань лідер світового рейтингу впевнено переграв канадця Фелікса Оже-Альяссіма (8).

Гра тривала 1 годину 24 хвилини і завершилася з рахунком 6:2, 6:4.

За поєдинок Алькарас ліквідував єдиний брейк-пойнт суперника, натомість сам взяв три подачі Оже-Альяссіма.

АТР Finals
Турин, Італія, хард (зал)
Призовий фонд: $15,500,000
Півфінал, 15 листопада

Карлос Алькарас (Іспанія) – Фелікс Оже-Альяссім (Канада) 6:2, 6:4

Це була восьма очна зустріч суперників, Алькарас виграв п'ять поєдинків. У вирішальному матчі турніру Карлос зіграє з другою ракеткою світу та чинним чемпіоном ATP Finals Янніком Сіннером.

Іспанець з італійцем грали поточного сезону в п'яти фіналах, з яких чотири залишилися за Алькарасом.

Фінал відбудеться 16 листопада о 15:00 за київським часом. Незалежно від його результату Алькарас залишиться першою ракеткою світу.

Нагадаємо, що трохи раніше Сіннер обіграв австралійця Алекса де Мінора (7) у першому півфіналі дня в Турині.

Підсумковий турнір ATP Карлос Алькарас Фелікс Оже-Альяссім

Карлос Алькарас

Алькарас отримав трофей за досягнення у рейтингу в поточному сезоні
Алькарас вийшов у півфінал Підсумкового турніру та допоміг іншому тенісисту
Алькарас – про перемогу над Фрітцом: Радий, що знайшов спосіб повернутися у гру
Алькарас у непростому матчі здобув другу перемогу на Підсумковому турнірі
Сачко стрибнув на 164 місце, Алькарас повернув собі лідерство в оновленому рейтингу АТР

Останні новини