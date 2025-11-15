Попереду класичне протистояння: визначився суперник Сіннера у фіналі Підсумкового турніру
Іспанець Карлос Алькарас став другим фіналістом Підсумкового турніру, який проходить у Турині. У півфіналі змагань лідер світового рейтингу впевнено переграв канадця Фелікса Оже-Альяссіма (8).
Гра тривала 1 годину 24 хвилини і завершилася з рахунком 6:2, 6:4.
За поєдинок Алькарас ліквідував єдиний брейк-пойнт суперника, натомість сам взяв три подачі Оже-Альяссіма.
Карлос Алькарас (Іспанія) – Фелікс Оже-Альяссім (Канада) 6:2, 6:4
Це була восьма очна зустріч суперників, Алькарас виграв п'ять поєдинків. У вирішальному матчі турніру Карлос зіграє з другою ракеткою світу та чинним чемпіоном ATP Finals Янніком Сіннером.
Іспанець з італійцем грали поточного сезону в п'яти фіналах, з яких чотири залишилися за Алькарасом.
Фінал відбудеться 16 листопада о 15:00 за київським часом. Незалежно від його результату Алькарас залишиться першою ракеткою світу.
Нагадаємо, що трохи раніше Сіннер обіграв австралійця Алекса де Мінора (7) у першому півфіналі дня в Турині.