Перша несподіванка Мастерсу в Римі: 8 ракетка світу програв представнику другої сотні рейтингу

Восьма ракетка світу австралієць Алекс де Мінор несподівано поступився у стартовому для себе матчі другого кола Мастерсу в Римі італійцю Маттео Арнальді (106).

Матч тривав 2 години 57 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:7(5), 4:6.

Internazionali BNL D'Italia – АТР 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Друге коло, 8 травня

Маттео Арнальді (Італія) – Алекс де Мінор (Австралія) 4:6, 7:6(5), 6:4

Суперники зустрічалися вдруге, кожен виграв по одному поєдинку. У наступному колі Арнальді зіграє проти Рафаеля Ходара (34, Іспанія).

Нагадаємо, що в жіночій частині програми змагань у Римі 8 травня українка Еліна Світоліна (10) проведе поєдинок проти італійки Ноемі Базілетті (427).