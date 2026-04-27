П'ята ракетка світу програв у третьому колі Мастерсу в Мадриді
П'ята ракетка світу канадець Фелікс Оже-Альяссім несподівано поступився в третьому колі Мастерсу в Мадриді бельгійцю Александеру Блоксу (69).
Матч тривав 1 годину 34 хвилини і завершився з рахунком 6:7(3), 3:6.
За весь поєдинок Оже-Альяссім не зумів зробити жодного брейку на подачі Блокса.
Mutua Madrid Open – АТР 1000
Мадрид, Іспанія, грунт
Призовий фонд: €8,235,540
Третє коло, 27 квітня
Александер Блокс (Бельгія) – Фелікс Оже-Альяссім (Канада) 7:6(3), 6:3
Суперники раніше не зустрічалися. У наступному колі турніру в Мадриді Блокс зіграє з аргентинцем Франсіско Черундоло (20).
Нагадаємо, що напередодні в 1/8 фіналу Мастерсу вийшов лідер світового рейтингу Яннік Сіннер.