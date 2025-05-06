Дворазова чемпіонка Вімблдону здобула свою першу перемогу після виходу з декрету

Ексдруга ракетка світу Петра Квітова (830, Чехія) здобула першу перемогу за п'ять матчів, проведених нею після виходу з декрету. У першому колі турніру серії WTA 1000 в італійському Римі чешка обіграла представницю Румунії Ірину-Камелію Бегу (83).

Зустріч тривала 1 годину 37 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 6:1.

Квітова за матч 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 5 брейків. На рахунку її суперниці 2 ейси, 6 помилок на подачі та 1 брейк.

Internazionali BNL d`Italia – WTA 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: $6,911,032

Перше коло, 6 травня

Петра Квітова (Чехія) – Ірина-Камелія Бегу (Румунія) 7:5, 6:1

Це була восьма зустріч суперниць, чешка виграла 7 поєдинків. У наступному колі змагань Квітова зіграє проти 27 сіяної Онс Жабер (36, Туніс).

У липні 2024 року Петра народила сина. Її повернення до великого тенісу відбулося 25 лютого на турнірі серії WTA 250 в американському Остіні.

Нагадаємо, раніше визначилася суперниця Еліни Світоліної по другому колу турніру в Римі.