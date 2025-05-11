Костюк і Русе знялися з парних змагань на турнірі в Римі

Українська тенісистка Марта Костюк разом з румункою Єленою Габріелою Русе знялися перед початком матчу другого кола парного розряду на турнірі серії WTA 1000 в італійському Римі.

Про це повідомляє портал Великий теніс України.

Причини зняття пари поки залишаються невідомими.

11 травня Костюк і Русе мали зіграти поєдинок другого раунду парних змагань проти дуету Ульрікке Ейкері (Норвегія)/Ері Ходзумі (Японія). Таким чином, норвезько-японська пара без боротьби пройшла у чвертьфінал змагань.

Трохи раніше 11 травня Марта Костюк обіграла канадійку Лейлу Фернандес у третьому колі одиночного розряду в Римі. Українка вийшла в 1/8 фіналу, де зустрінеться з першою ракеткою світу білорускою Аріною Сабалєнкою.