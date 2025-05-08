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Світоліна 8 травня проведе матч другого кола на турнірі в Римі: визначився час

Станіслав Матусевич — 8 травня 2025, 08:30
Світоліна 8 травня проведе матч другого кола на турнірі в Римі: визначився час
Еліна Світоліна
Getty images

Еліна Світоліна 8 травня проведе стартовий для себе матч другого кола одиночного розряду турніру серії WTA 1000 в італійському Римі. Перший раунд українка, як 16 сіяна, пропускала.

Світоліна (14) зустрінеться з Джессікою Бузас Манейро (72, Іспанія).

Розклад матчу за участю Світоліної на 8 травня

Internazionali BNL d`Italia – WTA 1000
Рим, Італія, грунт
Призовий фонд: $6,911,032
Друге коло одиночного розряду

16:30*. Еліна Світоліна (Україна) – Джессіка Бузас Манейро (Іспанія), корт Supertennis Arena, 4-м запуском, після матчу Ріндеркнех – Гіганте.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом.

Нагадаємо, що напередодні у матчах першого кола на турнірі в Римі Марта Костюк розгромила філіппінку Александру Еалу, а Даяна Ястремська поступилася росіянці Анастасії Потаповій.

Internazionali BNL d'Italia Еліна Світоліна WTA 1000

Internazionali BNL d'Italia

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