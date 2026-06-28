Соболєва завоювала найбільший титул у професійній кар'єрі

22-річна українська тенісистка Анастасія Соболєва (290) стала переможницею турніру серії ITF W50 у польському Гданську, обігравши у фінальному поєдинку польку Джину Файстель (384).

Гра тривала 1 годину 33 хвилини і завершилася з рахунком 6:4, 6:2.

За матч Соболєва 1 раз подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 4 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 1 помилку на подачі та 1 брейк.

ITF W50, Gdansk

Гданськ, Польща, грунт

Призовий фонд: $40,000

Фінал, 28 червня

Анастасія Соболєва (Україна) – Джина Файстель (Польща) 6:4, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися.

Титул став для Анастасії найбільшим у професійній кар'єрі. Загалом же вона має 9 перемог на турнірах у 13 проведених фіналах. З наступного тижня українка повернеться до топ-250 світового рейтингу.

Нагадаємо, що на старті турніру в Гданську Соболєва впевнено перемогла місцеву спортсменку Марцеліну Подлінську (678), у другому колі розгромила латвійку Беатріс Зелтіню (516), у чвертьфіналі не залишила шансів француженці Хлое Паке (317), а в півфіналі розтрощила німкеню Міну Годзич (350).