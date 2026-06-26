Три години свободи: Світоліна показала, як перезавантажилася перед стартом Вімблдону

Поки більшість спортсменів мріють про кілька днів відпустки після виснажливих турнірів, перша ракетка України Еліна Світоліна довела, що інколи для перезавантаження достатньо всього кількох годин.

Українська тенісистка опублікувала у своїх соцмережах серію атмосферних світлин із морського узбережжя, показавши, як провела коротку паузу між виступами на турнірах.

За словами Світоліної, часу на відпочинок було зовсім небагато, але вона використала його на максимум.

"Витиснула максимум зі своєї тригодинної відпустки. Повертаюся до реальності", – написала Еліна.

Нагадаємо, з 29 червня по 12 липня пройде головний трав'яний турнір сезону – Вімблдон. Перша ракетка України на старті змагань зустрінеться зі співвітчизницею Дар'єю Снігур.

Читайте також : Фото Костюк засвітилася на світській вечірці перед стартом Вімблдону у розкішній сукні

Раніше повідомлялося, що Світоліна відмовилася від подальших виступів на турнірі серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі через травму.