Світоліна піднялася на 9 позицію, Олійникова покращила свій рекорд в оновленому рейтингу WTA

У понеділок, 9 лютого, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує свій рух вгору. Одеситка піднялася на 9 позицію у світі. Попри те, що наша тенісистка минулого тижня не виступала, швейцарка Белінда Бенчич не зуміла захистити минулорічні 500 очок за перемогу в Абу-Дабі й залишила першу десятку, пропустивши повз себе Світоліну.

Інших змін у топ-10 не сталося, продовжує очолювати рейтинг "нейтральна" Аріна Сабалєнка.

Марта Костюк залишилася на 23 місці, а Даяна Ястремська зробила крок вгору, на 42 позицію.

Після виходу в півфінал на турнірі в Клуж-Напоці одразу на 20 сходинок вгору стрибнула Олександра Олійникова (71), оновивши особистий рекорд.

Юлія Стародубцева втратила 1 рядок і йде 103-ю.

Дар'я Снігур, як і Олійникова, виступала у півфіналі змагань у Клуж-Напоці й теж серйозно просунулася. Киянка піднялася на 21 позицію й розташовується на 123 місці.

Одразу на 32 позиції опустилася Ангеліна Калініна, опинившись на межі вильоту з другої сотні – вона 199-та.

Власний рекорд після виходу в фінал турніру ITF у Франції оновила Вероніка Подрез, яка замикає топ-250.

Анастасія Соболєва трохи втратила і йде 267-ю.

Рейтинг WTA

(1). Аріна Сабалєнка (-) – 10990; (2). Іга Швьонтек (Польща) – 7978; (3). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 7523; (4). Аманда Анісімова (США) – 6680; (5). Коко Гофф (США) – 6423; (6). Джессіка Пегула (США) – 6103; (7). Мірра Андрєєва (-) – 4731; (8). Жасмін Паоліні (Італія) – 4267; (10). Еліна Світоліна (Україна) – 3205; (11). Єкатерина Александрова (-) – 3200;

...

23 (23). Марта Костюк (Україна) – 1863;

42 (43). Даяна Ястремська (Україна) – 1225;

71 (91). Олександра Олійникова (Україна) – 894;

103 (102). Юлія Стародубцева (Україна) – 744;

123 (144). Дар'я Снігур (Україна) – 614;

199 (167). Ангеліна Калініна (Україна) – 369;

250 (284). Вероніка Подрез (Україна) – 280;

267 (264). Анастасія Соболєва (Україна) – 266.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна і Даяна Ястремська можуть зустрітися одна з одною вже в другому колі великого турніру в катарській Досі поточного тижня.