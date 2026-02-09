Світоліна піднялася на 9 позицію, Олійникова покращила свій рекорд в оновленому рейтингу WTA
У понеділок, 9 лютого, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.
Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує свій рух вгору. Одеситка піднялася на 9 позицію у світі. Попри те, що наша тенісистка минулого тижня не виступала, швейцарка Белінда Бенчич не зуміла захистити минулорічні 500 очок за перемогу в Абу-Дабі й залишила першу десятку, пропустивши повз себе Світоліну.
Інших змін у топ-10 не сталося, продовжує очолювати рейтинг "нейтральна" Аріна Сабалєнка.
Марта Костюк залишилася на 23 місці, а Даяна Ястремська зробила крок вгору, на 42 позицію.
Після виходу в півфінал на турнірі в Клуж-Напоці одразу на 20 сходинок вгору стрибнула Олександра Олійникова (71), оновивши особистий рекорд.
Юлія Стародубцева втратила 1 рядок і йде 103-ю.
Дар'я Снігур, як і Олійникова, виступала у півфіналі змагань у Клуж-Напоці й теж серйозно просунулася. Киянка піднялася на 21 позицію й розташовується на 123 місці.
Одразу на 32 позиції опустилася Ангеліна Калініна, опинившись на межі вильоту з другої сотні – вона 199-та.
Власний рекорд після виходу в фінал турніру ITF у Франції оновила Вероніка Подрез, яка замикає топ-250.
Анастасія Соболєва трохи втратила і йде 267-ю.
Рейтинг WTA
- (1). Аріна Сабалєнка (-) – 10990;
- (2). Іга Швьонтек (Польща) – 7978;
- (3). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 7523;
- (4). Аманда Анісімова (США) – 6680;
- (5). Коко Гофф (США) – 6423;
- (6). Джессіка Пегула (США) – 6103;
- (7). Мірра Андрєєва (-) – 4731;
- (8). Жасмін Паоліні (Італія) – 4267;
- (10). Еліна Світоліна (Україна) – 3205;
- (11). Єкатерина Александрова (-) – 3200;
...
23 (23). Марта Костюк (Україна) – 1863;
42 (43). Даяна Ястремська (Україна) – 1225;
71 (91). Олександра Олійникова (Україна) – 894;
103 (102). Юлія Стародубцева (Україна) – 744;
123 (144). Дар'я Снігур (Україна) – 614;
199 (167). Ангеліна Калініна (Україна) – 369;
250 (284). Вероніка Подрез (Україна) – 280;
267 (264). Анастасія Соболєва (Україна) – 266.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна і Даяна Ястремська можуть зустрітися одна з одною вже в другому колі великого турніру в катарській Досі поточного тижня.