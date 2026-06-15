Чвертьфінал Ролан Гаррос-2017 мені досі болить, – Світоліна висловилася про завершення кар'єри Халеп

Еліна Світоліна взяла участь у спортивному заході Sports Festival у Клуж-Напоці, в рамках якого свій прощальний матч провела знаменита румунка Симона Халеп. Під час івенту перша ракетка України згадала про чвертьфінальний матч проти Халеп, програний нашою тенісисткою з рахунку 6:3, 5:1.

Слова Світоліної наводить Великий теніс України.

"Ми з Симоною провели багато таких матчів, пережили чимало тенісних битв, тому для мене велика честь розділити з нею цей день і відсвяткувати її неймовірний шлях у спорті. Щодо нашого найяскравішого матчу – це складне запитання. Думаю, це той, який є одним із найболючіших для мене і досі – на Ролан Гаррос-2017. Я виграла перший сет і вела 5:1 у другому, але в підсумку програла.

Я й досі добре пам'ятаю той матч – він досі трохи болить. Ми зіграли між собою чимало матчів, і, на мою думку, однією з головних причин, чому вони завжди виходили такими напруженими та цікавими, був наш бійцівський характер. Симона завжди славилася своїм неймовірним бойовим духом, і я теж ніколи не здавалася без боротьби. Саме тому наші зустрічі завжди були особливими".