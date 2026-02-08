Подрез поступилася росіянці в фіналі турніру ITF

Українська тенісистка Вероніка Подрез (284) не змогла стати чемпіонкою турніру серії ITF W75 у французькому Андрезьє-Бутеон, поступившись у фінальному поєдинку "нейтральній" Юлії Авдєєвій (261).

Гра тривала 1 годину 29 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 5:7.

За поєдинок Подрез 3 рази подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 2 брейки. Її суперниця виконала 11 ейсів, 5 разів помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

ITF W75, Andrezieux-Boutheon

Андрезьє-Бутеон, Франція, хард (зал)

Призовий фонд: $60,000

Фінал, 8 лютого

Юлія Авдєєва (-) – Вероніка Подрез (Україна) 6:3, 7:5

Тенісистки зустрічалися вдруге, росіянка зрівняла рахунок, 1:1.

Подрез провела свій 11 фінал на турнірах ITF, у яких здобула 7 перемог. Найбільшим титулом для спортсменки залишаються змагання серії ITF W75 у французькому Пуатьє минулого жовтня.