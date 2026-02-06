Українська правда
Світоліна і Ястремська можуть зустрітися між собою в другому колі турніру WTA 1000 в Досі

Станіслав Матусевич — 6 лютого 2026, 14:17
Еліна Світоліна
Getty images

Еліна Світоліна (10) і Даяна Ястремська (43) дізналися перших суперниць на турнірі серії WTA 1000 у катарській Досі, який пройде з 8 по 14 лютого.

Світоліна отримала 7 номер посіву, тому пропускає перше коло. У другому раунді змагань найкраща тенісистка України може зіграти з Ястремською.

25-річна одеситка у посів не потрапила через невисокий рейтинг й у першому колі зустрінеться з іспанкою Крістіною Букшею (57). Даяна і Крістіна перетиналися одного разу в 2022 році у Ліоні, тоді сильнішою виявилася українка.

Нагадаємо, що у фінал кваліфікації в Досі вийшла Юлія Стародубцева (102). В поєдинку за вихід в основну сітку змагань українка 7 лютого зіграє проти переможниці матчу між Моюкою Учідзімою (87, Японія) та Ребеккою Шрамковою (81, Словаччина).

Друга ракетка України Марта Костюк пропускає турнір в Досі через травму, отриману на Australian Open.

