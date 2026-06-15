Світоліна показала, що залишається за кадром: донька, сталеві м'язи та романтика з Монфісом
Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася серією атмосферних фотографій, на яких зібрала найяскравіші моменти минулого тижня.
У добірці знайшлося місце для всього, що сьогодні є важливою частиною життя української спортсменки. Світоліна показала теплі кадри зі своєю трирічною донькою Скаї, з якою проводить вільний час між турнірами та тренуваннями.
Втім, материнство аж ніяк не заважає Еліні підтримувати фантастичну спортивну форму. Серед опублікованих світлин є й кадри з тренувального процесу, де українка продемонструвала рельєфну мускулатуру та готовність до нових викликів на корті.
Не обійшлося й без романтики. Тенісистка також показала кілька моментів разом зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом.
Сама Світоліна не стала багато розповідати про деталі свого тижня та лаконічно підписала серію фотографій словами: "Цього тижня".
Нагадаємо, Еліна після виходу у чвертьфінал паризького мейджору посідає в Чемпіонській гонці 4 рядок.
Раніше повідомлялося, що Світоліна досягла вражаючої позначки зароблених призових за кар'єру.