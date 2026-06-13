Світоліна і Калініна дізналися перших суперниць на турнірі WTA 500 у Берліні

Українські тенісистки Еліна Світоліна (8) та Ангеліна Калініна (69) зіграють на трав'яному турнірі серії WTA 500 у Берліні.

Перша ракетка України отримала шостий номер посіву й у першому колі основної сітки зустрінеться з росіянкою Анною Калінскою (20). У чотирьох попередніх очних зустрічах Світоліна перемагала тричі, однак єдиний поєдинок у 2026 році в катарській Досі виграла "нейтралка".

Калініна розпочне змагання у кваліфікації. Її першою суперницею стане представниця Нової Зеландії Лулу Сан (110). Тенісистки раніше не зустрічалися.

Матчі основної сітки турніру в Берліні відбудуться з 15 по 21 червня, ігри кваліфікації розпочнуться у суботу, 13 числа.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна досягла вражаючої суми зароблених призових за кар'єру.