Світоліна йде 10-ю, Олійникова і Снігур встановили персональні рекорди в оновленому рейтингу WTA

У понеділок, 20 липня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

Оскільки ніхто з представниць топ-20 минулого тижня не виступав, жодних змін у ній не сталося. Еліна Світоліна продовжує посідати 10 місце, одразу за нею йде Марта Костюк. Лідирує "нейтральна" Аріна Сабалєнка.

Третя ракетка України Олександра Олійникова після виходу в півфінал турніру WTA 250 у румунському місті Ясси встановила особистий рекорд, піднявшись на 45 сходинку.

Також із персональним досягненням починає тиждень Дар'я Снігур. Вона не виходила на корт, однак додала 2 позиції й займає 54 місце.

Три кроки вгору зробили Ангеліна Калініна (56) та Юлія Стародубцева (58).

Даяна Ястремська продовжує падіння. Одеситка втратила 14 рядків і йде 88-ю.

Трохи опустилася Вероніка Подрез (140). Анастасія Соболєва знову залишила топ-200 (206). Три сходинки додала Катаріна Завацька (252).

Рейтинг WTA

(1). Аріна Сабалєнка (-) – 8550; (2). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8143; (3). Джессіка Пегула (США) – 6301; (4). Коко Гофф (США) – 5649; (5). Мірра Андрєєва (-) – 5293; (6). Кароліна Мухова (Чехія) – 5168; (7). Лінда Носкова (Чехія) – 5119; (8). Іга Швьонтек (Польща) – 4539; (9). Аманда Анісімова (США) – 4353; (10). Еліна Світоліна (Україна) – 4351;

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11 (11). Марта Костюк (Україна) – 3926;

45 (52). Олександра Олійникова (Україна) – 1132;

54 (56). Дар'я Снігур (Україна) – 1027;

56 (59). Ангеліна Калініна (Україна) – 1019;

58 (61). Юлія Стародубцева (Україна) – 1017;

88 (74). Даяна Ястремська (Україна) – 867;

140 (136). Вероніка Подрез (Україна) – 553;

206 (191). Анастасія Соболєва (Україна) – 371;

252 (255). Катаріна Завацька (Україна) – 283.

Нагадаємо, що три українки потрапили у посів турнірів у Празі та Гамбурзі.