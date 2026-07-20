Світоліна йде 10-ю, Олійникова і Снігур встановили персональні рекорди в оновленому рейтингу WTA
У понеділок, 20 липня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.
Оскільки ніхто з представниць топ-20 минулого тижня не виступав, жодних змін у ній не сталося. Еліна Світоліна продовжує посідати 10 місце, одразу за нею йде Марта Костюк. Лідирує "нейтральна" Аріна Сабалєнка.
Третя ракетка України Олександра Олійникова після виходу в півфінал турніру WTA 250 у румунському місті Ясси встановила особистий рекорд, піднявшись на 45 сходинку.
Також із персональним досягненням починає тиждень Дар'я Снігур. Вона не виходила на корт, однак додала 2 позиції й займає 54 місце.
Три кроки вгору зробили Ангеліна Калініна (56) та Юлія Стародубцева (58).
Даяна Ястремська продовжує падіння. Одеситка втратила 14 рядків і йде 88-ю.
Трохи опустилася Вероніка Подрез (140). Анастасія Соболєва знову залишила топ-200 (206). Три сходинки додала Катаріна Завацька (252).
Рейтинг WTA
- (1). Аріна Сабалєнка (-) – 8550;
- (2). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8143;
- (3). Джессіка Пегула (США) – 6301;
- (4). Коко Гофф (США) – 5649;
- (5). Мірра Андрєєва (-) – 5293;
- (6). Кароліна Мухова (Чехія) – 5168;
- (7). Лінда Носкова (Чехія) – 5119;
- (8). Іга Швьонтек (Польща) – 4539;
- (9). Аманда Анісімова (США) – 4353;
- (10). Еліна Світоліна (Україна) – 4351;
...
11 (11). Марта Костюк (Україна) – 3926;
45 (52). Олександра Олійникова (Україна) – 1132;
54 (56). Дар'я Снігур (Україна) – 1027;
56 (59). Ангеліна Калініна (Україна) – 1019;
58 (61). Юлія Стародубцева (Україна) – 1017;
88 (74). Даяна Ястремська (Україна) – 867;
140 (136). Вероніка Подрез (Україна) – 553;
206 (191). Анастасія Соболєва (Україна) – 371;
252 (255). Катаріна Завацька (Україна) – 283.
Нагадаємо, що три українки потрапили у посів турнірів у Празі та Гамбурзі.