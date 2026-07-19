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Три українки потрапили у посів турнірів WTA у Празі та Гамбурзі

Станіслав Матусевич — 19 липня 2026, 14:41
Три українки потрапили у посів турнірів WTA у Празі та Гамбурзі
Дар'я Снігур
Getty images

Три українські тенісистки: Олександра Олійникова (52), Ангеліна Калініна (59) та Дар'я Снігур (56) виступлять наступного тижня на турнірах серії WTA 250 у Празі та Гамбурзі. 

Олійникова та Калініна отримали два перші номери посіву грунтового змагання в Німеччині.

Олександра вперше зіграє на турнірі такого рівня з найвищим рейтингом серед усіх учасниць. Її першою суперницею стане німкеня Настасья Шунк (467), яка отримала вайлд-кард.

Калініна на старті зустрінеться з іспанкою Кейтлін Кеведо (100). Обидві українки раніше не перетиналися з майбутніми опонентками.

Снігур на хардовому турнірі в Чехії посіяна під восьмим номером й у першому матчі зіграє проти німкені Елли Зайдель (99). В єдиному очному поєдинку три роки тому сильнішою була українка.

Нагадаємо, що Вероніка Подрез (136) вийшла у фінал кваліфікації турніру в Празі.

Ангеліна Калініна Олександра Олійникова Дар'я Снігур

Олександра Олійникова

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