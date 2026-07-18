Олійникова не зуміла вийти в фінал турніру в Румунії, але встановить особистий рекорд у рейтингу WTA

Олександра Олійникова (52) поступилася у півфінальному поєдинку турніру серії WTA 250 у румунських Яссах египтянці Маяр Шериф (97).

Гра тривала 1 годину 27 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 1:6.

За поєдинок Олійникова не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 1 брейк. Її суперниця не виконувала ейсів, обійшлася без помилок на подачі та зробила 5 брейків.

UniCredit Iasi Open – WTA 250

Ясси, Румунія, грунт

Призовий фонд: $246,388

Півфінал, 18 липня

Олександра Олійникова (Україна) – Маяр Шериф (Єгипет) 3:6, 1:6

Суперниці зустрічалися вчетверте, українка зазнала першої поразки.

Олійникова вдруге в кар'єрі дісталася до півфіналу турніру рівня WTA 250, вийти в фінал їй поки не вдавалося. З наступного тижня Олександра встановить особистий рекорд у рейтингу WTA, піднявшись на 45 позицію.

Нагадаємо, що на старті турніру в Яссах Олійникова обіграла туркеню Іпек Оз (424), у другому колі розгромила росіянку Єлену Пріданкіну (201), а у чвертьфіналі впоралася з француженкою Кларою Бюрель (630).