Ваншельбойм став чемпіоном турніру в Італії, вигравши чотиригодинний фінал
Ерік Ваншельбойм
Ерік Ваншельбойм (531) став переможцем турніру серії ITF М25 в італійській Санта-Маргеріта-ді-Пула. У фінальному матчі українець обіграв місцевого тенісиста Нікколо К'явареллу (1134).
Матч тривав майже 4 години і завершився з рахунком 5:7, 6:2, 6:3.
За матч Ваншельбойм 3 рази подав навиліт, зробив 4 подвійні помилки та 7 брейків. Його суперник виконав 1 ейс, 4 рази помилився на подачі та зробив 5 брейків.
ITF M25, Santa Margerita di Pula
Санта-Маргеріта-ді-Пула, Італія, грунт
Призовий фонд: $25,000
Фінал, 2 травня
Ерік Ваншельбойм (Україна) – Нікколо К'яварелла (Італія) 5:7, 6:2, 6:3
Суперники раніше зустрічалися вдруге, двічі переміг українець.
Ваншельбойм зіграв свій 13 фінал на рівні ITF, у яких здобув 6 титулів. Востаннє Ерік діставався вирішального матчу 11 місяців тому, на 25-тисячнику в Белграді. Той поєдинок Ваншельбойм програв.