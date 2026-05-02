Ваншельбойм став чемпіоном турніру в Італії, вигравши чотиригодинний фінал

Ерік Ваншельбойм (531) став переможцем турніру серії ITF М25 в італійській Санта-Маргеріта-ді-Пула. У фінальному матчі українець обіграв місцевого тенісиста Нікколо К'явареллу (1134).

Матч тривав майже 4 години і завершився з рахунком 5:7, 6:2, 6:3.

За матч Ваншельбойм 3 рази подав навиліт, зробив 4 подвійні помилки та 7 брейків. Його суперник виконав 1 ейс, 4 рази помилився на подачі та зробив 5 брейків.

ITF M25, Santa Margerita di Pula

Санта-Маргеріта-ді-Пула, Італія, грунт

Призовий фонд: $25,000

Фінал, 2 травня

Ерік Ваншельбойм (Україна) – Нікколо К'яварелла (Італія) 5:7, 6:2, 6:3

Суперники раніше зустрічалися вдруге, двічі переміг українець.

Ваншельбойм зіграв свій 13 фінал на рівні ITF, у яких здобув 6 титулів. Востаннє Ерік діставався вирішального матчу 11 місяців тому, на 25-тисячнику в Белграді. Той поєдинок Ваншельбойм програв.