Сіннер відіграв очки в Алькараса, Сачко покращив свою позицію в оновленому рейтингу АТР

Станіслав Матусевич — 16 березня 2026, 08:35
Сіннер відіграв очки в Алькараса, Сачко покращив свою позицію в оновленому рейтингу АТР
Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 16 березня.

Італієць Яннік Сіннер, перемігши на Мастерсі в Індіан-Веллсі, відіграв тисячу очок у лідера, Карлоса Алькараса. Однак перевага іспанця все одно залишається солідною, 2150 пунктів.

В кінці топ-10 помінялися місцями канадець Фелікс Оже-Альяссім та американець Бен Шелтон. На десяте місце піднявся фіналіст Індан-Веллса, "нейтральний" Даніїл Медведєв.

Віталій Сачко, попри поразку в дебютній кваліфікації Мастерсу, піднявся на дві сходинки й посідає 186 місце.

Три позиції додав Олег Приходько (352), сім рядків втратив В'ячеслав Бєлінський (368).

Трохи піднялися Вадим Урсу (422) та Владислав Орлов (512).

Рейтинг ATP

  1. (1). Карлос Алькарас (Іспанія) – 13 550 очок;
  2. (2). Яннік Сіннер (Італія) – 11 400;
  3. (3). Новак Джокович (Сербія) – 5 370;
  4. (4). Александр Звєрєв (Німеччина) – 4 905;
  5. (5). Лоренцо Музетті (Італія) – 4 365;
  6. (6). Алекс де Мінор (Австралія) – 4 185;
  7. (7). Тейлор Фрітц (США) – 4 170;
  8. (9). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4 000;
  9. (8). Бен Шелтон (США) – 3 860;
  10. (11). Даніїл Медведєв (-) – 3 610;

...

186 (188). Віталій Сачко (Україна) – 323;
352 (355). Олег Приходько (Україна) – 136;
368 (361). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 128;
422 (427). Вадим Урсу (Україна) – 111;
512 (516). Владислав Орлов (Україна) – 82.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна піднялася на 8 місце в оновленому рейтингу WTA.

Яннік Сіннер Карлос Алькарас Рейтинг ATP

Карлос Алькарас

Класичного фіналу не буде: Алькарас програв росіянину в півфіналі Індіан-Веллса
Алькарас і Сіннер йдуть до фіналу: на Мастерсі в Індіан-Веллсі визначилися півфіналісти
Алькарас залишається першим, Сачко трохи втратив у оновленому рейтингу АТР
Алькарас відривається від Сіннера, Сачко втратив 4 позиції в оновленому рейтингу АТР
Алькарас став чемпіоном на турнірі АТР 500 у Досі

Останні новини