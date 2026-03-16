Сіннер відіграв очки в Алькараса, Сачко покращив свою позицію в оновленому рейтингу АТР

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 16 березня.

Італієць Яннік Сіннер, перемігши на Мастерсі в Індіан-Веллсі, відіграв тисячу очок у лідера, Карлоса Алькараса. Однак перевага іспанця все одно залишається солідною, 2150 пунктів.

В кінці топ-10 помінялися місцями канадець Фелікс Оже-Альяссім та американець Бен Шелтон. На десяте місце піднявся фіналіст Індан-Веллса, "нейтральний" Даніїл Медведєв.

Віталій Сачко, попри поразку в дебютній кваліфікації Мастерсу, піднявся на дві сходинки й посідає 186 місце.

Три позиції додав Олег Приходько (352), сім рядків втратив В'ячеслав Бєлінський (368).

Трохи піднялися Вадим Урсу (422) та Владислав Орлов (512).

Рейтинг ATP

(1). Карлос Алькарас (Іспанія) – 13 550 очок; (2). Яннік Сіннер (Італія) – 11 400; (3). Новак Джокович (Сербія) – 5 370; (4). Александр Звєрєв (Німеччина) – 4 905; (5). Лоренцо Музетті (Італія) – 4 365; (6). Алекс де Мінор (Австралія) – 4 185; (7). Тейлор Фрітц (США) – 4 170; (9). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4 000; (8). Бен Шелтон (США) – 3 860; (11). Даніїл Медведєв (-) – 3 610;

...

186 (188). Віталій Сачко (Україна) – 323;

352 (355). Олег Приходько (Україна) – 136;

368 (361). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 128;

422 (427). Вадим Урсу (Україна) – 111;

512 (516). Владислав Орлов (Україна) – 82.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна піднялася на 8 місце в оновленому рейтингу WTA.