Теніс

Друга ракетка світу знявся з домашнього Мастерсу в Мадриді

Станіслав Матусевич — 17 квітня 2026, 17:35
Друга ракетка світу іспанець Карлос Алькарас не виступить на домашньому Мастерсі в Мадриді.

Про це тенісист повідомив у своєму інстаграмі.

"Є новини, які дуже важко розповідати. Мадрид це мій дім, одне з найособливіших місць у моєму календарі, і тому мені так боляче, що я не зможу грати тут другий рік поспіль.

Особливо боляче, що я не зможу вийти на корт перед своїми вболівальниками на турнірі, який є таким особливим. Дякую за вашу невпинну підтримку і сподіваюся, що ми скоро побачимося", написав Алькарас.

Мастерс у столиці Іспанії відбудеться з 21 квітня по 3 травня.

Карлос не зможе зіграти в Мадриді другий рік поспіль. Це фактично означає, що Яннік Сіннер залишиться першою ракеткою світу як мінімум до Ролан Гаррос.

Нагадаємо, що минулого тижня Алькарас знявся перед другим колом турніру серії АТР 500 у Барселоні через травму зап'ястя.

