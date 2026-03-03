Сачко зазнав розгрому в дебютному матчі на Мастерсі

Український тенісист Віталій Сачко (188) без шансів програв свій дебютний матч у кар'єрі на Мастерсах. У півфіналі кваліфікації в Індіан-Веллсі Сачко взяв лише 3 гейми у американця Маккензі Макдональда (126).

Гра тривала лише 57 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 1:6.

За поєдинок Сачко 3 рази подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки і 1 брейк. Його суперник виконав 6 ейсів, 4 рази помилився на подачі та зробив 5 брейків.

BNP Paribas Open – АТР 1000

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Півфінал кваліфікації, 3 березня

Маккензі Макдональд (США) – Віталій Сачко (Україна) 6:2, 6:1

Тенісисти раніше не зустрічалися. Сачко наразі має у своєму пасиві 5 поразок поспіль.

В основній сітці жіночого турніру в Індіан-Веллсі виступлять українки Еліна Світоліна (9), Марта Костюк 28) і Даяна Ястремська (49), які вже отримали перших суперниць.