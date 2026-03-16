Сіннер обіграв Медведєва і став чемпіоном Мастерсу в Індіан-Веллсі

Станіслав Матусевич — 16 березня 2026, 01:31
Яннік Сіннер
Друга ракетка світу Яннік Сіннер став переможцем Мастерсу в американському Індіан-Веллсі. У фінальному матчі італієць обіграв росіянина Даніїла Медведєва.

Гра тривала 1 годину 58 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(6), 7:6(4).

На тай-брейку другої партії Сіннер поступався 0:4, однак зумів виграти 7 розіграшів поспіль. За весь матч тенісисти жодного разу не взяли подачу один одного.

BNP Paribas Open WTA 1000
Індіан-Веллс, США, хард
Призовий фонд: $9,415,725
Фінал, 15 березня

Яннік Сіннер (Італія) – Даніїл Медведєв (-) 7:6(6), 7:6(4)

Суперники зустрічалися вшістнадцяте, 9 перемог на рахунку Сіннера. Яннік вперше став володарем титулу в Індіан-Веллсі, а загалом вшосте тріумфував на Мастерсах.

Нагадаємо, що у півфіналі перша ракетка світу іспанець Карлос Алькарас поступився Медведєву.

