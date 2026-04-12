Сачко подолав кваліфікацію і вийшов в основну сітку турніру АТР 500 у Мюнхені

Віталій Сачко (180) вийшов в основну сітку турніру серії АТР 500 у Мюнхені. У фіналі кваліфікації українець переміг німця Макса Реберга (729).

Гра тривала 1 годину 56 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 7:6(3).

У другій партії Сачко двічі подавав на матч, ведучи 5:4 та 6:5, однак щоразу суперник робив зворотні брейки. Віталій реалізував свою перевагу лише на тай-брейку.

За поєдинок Сачко 2 рази подав навиліт, обійшовся без подвійних помилок та зробив 4 брейки. Його суперник виконав 1 ейс, зробив 2 помилки на подачі та 4 брейки.

BMW Open by American Express – ATP 500

Мюнхен, Німеччина, грунт

Призовий фонд: €2,561,110

Фінал кваліфікації, 12 квітня

Суперники раніше не зустрічалися. Суперник Сачка в основній сітці змагань визначиться пізніше, після завершення усіх матчів кваліфікації.

Віталій лише вдруге в кар'єрі зіграє в основі турніру АТР 500. Перший раз це сталося у 2020 році в Відні, але тоді українець отримав статус "лакі-лузера". Кваліфікацію на змаганні такої категорії він подолав уперше.

Нагадаємо, що напередодні Сачко обіграв боснійця Даміра Джумгура (81) у півфіналі кваліфікації турніру в Мюнхені.